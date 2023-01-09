https://sputniknews.com.tr/20230109/finlandiya-natoya-katildiktan-sonra-topraklarimiza-nukleer-silah-yerlestirmeyecegiz-1065558534.html
Finlandiya: NATO’ya katıldıktan sonra topraklarımıza nükleer silah yerleştirmeyeceğiz
Finlandiya: NATO’ya katıldıktan sonra topraklarımıza nükleer silah yerleştirmeyeceğiz
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, NATO’ya katıldıktan sonra ülke topraklarına nükleer silah yerleştirmeyeceklerini açıkladı. Haavisto "Nükleer silahlar... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T19:09+0300
2023-01-09T19:09+0300
2023-01-09T19:09+0300
finlandiya
nato
nükleer
dünya
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO’ya katıldıktan sonra ülke topraklarına nükleer silah yerleştirmeyeceklerini belirtti.Yle haber portalının aktardığına göre, İsveç’te düzenlenen Dış Politika ve Güvenlik Politikası Semineri’nde konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “Üyelik hayata geçirildikten sonra bile nükleer silahlar Finlandiya topraklarına girmeyecek” açıklamasında bulundu.Haavisto, 'hareket imkanlarını daraltmamak istemedikleri' için üyelik başvurusunda hiçbir koşul öne sürmediklerini kaydetti.
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finlandiya, nato, nükleer
finlandiya, nato, nükleer
Finlandiya: NATO’ya katıldıktan sonra topraklarımıza nükleer silah yerleştirmeyeceğiz
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, NATO’ya katıldıktan sonra ülke topraklarına nükleer silah yerleştirmeyeceklerini açıkladı. Haavisto "Nükleer silahlar Finlandiya topraklarına girmeyecek” dedi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO’ya katıldıktan sonra ülke topraklarına nükleer silah yerleştirmeyeceklerini belirtti.
Yle haber portalının aktardığına
göre, İsveç’te düzenlenen Dış Politika ve Güvenlik Politikası Semineri’nde konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “Üyelik hayata geçirildikten sonra bile nükleer silahlar Finlandiya topraklarına girmeyecek”
açıklamasında bulundu.
Haavisto, 'hareket imkanlarını daraltmamak istemedikleri' için üyelik başvurusunda hiçbir koşul öne sürmediklerini kaydetti.