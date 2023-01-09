https://sputniknews.com.tr/20230109/finlandiya-halki-yakacak-odun-stokluyor-1065550793.html
Finlandiya halkı yakacak odun stokluyor
Finlandiya halkı yakacak odun stokluyor
Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji kriziyle yüzleşen Finlandiya'da halkın yakacak odun stoklamaya başladığı belirtildi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T15:27+0300
2023-01-09T15:27+0300
2023-01-09T15:27+0300
avrupa'da enerji krizi
finlandiya
enerji krizi
odun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/18/1061590460_0:20:2048:1172_1920x0_80_0_0_632d8631e3b1b68a659851a02a5df49c.jpg
Finlandiya'da halkın, hızla yükselen enerji fiyatları ve Rusya'dan gelen arz kaybı nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle yakacak odun depolamaya başladığı ve evlerinde elektrik kullanımını azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler yaptıkları belirtildi.Öte yandan, yaşanan teknik sorunlar, elektrik kesintisi riski nedeniyle yeni bir yerli nükleer santralin üretimini sınırladı. Finlandiya Ekonomi Bakanlığı enerji ve iklim politikası genel müdürü Riku Huttunen, "Finlandiya enerjisinin üçte birini Rusya'dan getiriyordu ve şimdi sıfıra yakınız. Güneyde eksi 20 ve kuzeyde muhtemelen eksi 30 derece varsa, elektrik kesintisi riskinin çok yakın olduğu söylenebilir" açıklamasında bulundu.Finlandiya'da kışın sıcaklıklar genellikle -20'nin altına düşerken, yılın en karanlık aylarında şehirler günde altı saatten az ışık alıyor. Bu, ülkeyi birkaç saat içinde potansiyel olarak yaşamı tehdit eden koşullara maruz bırakan güç kayıplarıyla birlikte AB enerji krizine karşı savunmasız hale getiriyor.Bu nedenile Finlandiyalılar, yazdan beri meşale, ısı pompaları, zamanlayı, güneş paneli ve yakacak odun istifliyor.Yakacak odun üreticisi Jari Saari, satışların '3-4 ay aralıksız devam ettiğini' ve stok yapmak isteyen müşterilerden aralıksız telefonlar aldıklarını söyledi:"Bir noktada 400 kişi sıradaydı, ya daha fazlasına söz vermiş olsaydım' diye stres oldum."Saari ayrıca, artan kereste, nakliye ve ısıtma maliyetlerinin fiyat artışlarına yol açtığını söyledi ve yaklaşık bir metreküp yakacak odunun kriz öncesi 85-90 Euro'dayken şimdi 120 Euro'ya mal olduğunu belirtti.
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/18/1061590460_230:0:1818:1191_1920x0_80_0_0_4400a4576cd97ac3f7f2741a57cddde5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
finlandiya, enerji krizi, odun
finlandiya, enerji krizi, odun
Finlandiya halkı yakacak odun stokluyor
Abone ol
Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji kriziyle yüzleşen Finlandiya'da halkın yakacak odun stoklamaya başladığı belirtildi.
Finlandiya'da halkın, hızla yükselen enerji fiyatları ve Rusya'dan gelen arz kaybı nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle yakacak odun depolamaya başladığı ve evlerinde elektrik kullanımını azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler yaptıkları belirtildi.
Öte yandan, yaşanan teknik sorunlar, elektrik kesintisi riski nedeniyle yeni bir yerli nükleer santralin üretimini sınırladı. Finlandiya Ekonomi Bakanlığı enerji ve iklim politikası genel müdürü Riku Huttunen, "Finlandiya enerjisinin üçte birini Rusya'dan getiriyordu ve şimdi sıfıra yakınız. Güneyde eksi 20 ve kuzeyde muhtemelen eksi 30 derece varsa, elektrik kesintisi riskinin çok yakın olduğu söylenebilir" açıklamasında bulundu.
Finlandiya'da kışın sıcaklıklar genellikle -20'nin altına düşerken, yılın en karanlık aylarında şehirler günde altı saatten az ışık alıyor. Bu, ülkeyi birkaç saat içinde potansiyel olarak yaşamı tehdit eden koşullara maruz bırakan güç kayıplarıyla birlikte AB enerji krizine karşı savunmasız hale getiriyor.
Bu nedenile Finlandiyalılar, yazdan beri meşale, ısı pompaları, zamanlayı, güneş paneli ve yakacak odun istifliyor.
Yakacak odun üreticisi Jari Saari, satışların '3-4 ay aralıksız devam ettiğini' ve stok yapmak isteyen müşterilerden aralıksız telefonlar aldıklarını söyledi:
"Bir noktada 400 kişi sıradaydı, ya daha fazlasına söz vermiş olsaydım' diye stres oldum."
Saari ayrıca, artan kereste, nakliye ve ısıtma maliyetlerinin fiyat artışlarına yol açtığını söyledi ve yaklaşık bir metreküp yakacak odunun kriz öncesi 85-90 Euro'dayken şimdi 120 Euro'ya mal olduğunu belirtti.