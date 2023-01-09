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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230109/finlandiya-halki-yakacak-odun-stokluyor-1065550793.html
Finlandiya halkı yakacak odun stokluyor
Finlandiya halkı yakacak odun stokluyor
Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji kriziyle yüzleşen Finlandiya'da halkın yakacak odun stoklamaya başladığı belirtildi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T15:27+0300
2023-01-09T15:27+0300
avrupa'da enerji krizi
finlandiya
enerji krizi
odun
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Finlandiya'da halkın, hızla yükselen enerji fiyatları ve Rusya'dan gelen arz kaybı nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle yakacak odun depolamaya başladığı ve evlerinde elektrik kullanımını azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler yaptıkları belirtildi.Öte yandan, yaşanan teknik sorunlar, elektrik kesintisi riski nedeniyle yeni bir yerli nükleer santralin üretimini sınırladı. Finlandiya Ekonomi Bakanlığı enerji ve iklim politikası genel müdürü Riku Huttunen, "Finlandiya enerjisinin üçte birini Rusya'dan getiriyordu ve şimdi sıfıra yakınız. Güneyde eksi 20 ve kuzeyde muhtemelen eksi 30 derece varsa, elektrik kesintisi riskinin çok yakın olduğu söylenebilir" açıklamasında bulundu.Finlandiya'da kışın sıcaklıklar genellikle -20'nin altına düşerken, yılın en karanlık aylarında şehirler günde altı saatten az ışık alıyor. Bu, ülkeyi birkaç saat içinde potansiyel olarak yaşamı tehdit eden koşullara maruz bırakan güç kayıplarıyla birlikte AB enerji krizine karşı savunmasız hale getiriyor.Bu nedenile Finlandiyalılar, yazdan beri meşale, ısı pompaları, zamanlayı, güneş paneli ve yakacak odun istifliyor.Yakacak odun üreticisi Jari Saari, satışların '3-4 ay aralıksız devam ettiğini' ve stok yapmak isteyen müşterilerden aralıksız telefonlar aldıklarını söyledi:"Bir noktada 400 kişi sıradaydı, ya daha fazlasına söz vermiş olsaydım' diye stres oldum."Saari ayrıca, artan kereste, nakliye ve ısıtma maliyetlerinin fiyat artışlarına yol açtığını söyledi ve yaklaşık bir metreküp yakacak odunun kriz öncesi 85-90 Euro'dayken şimdi 120 Euro'ya mal olduğunu belirtti.
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finlandiya, enerji krizi, odun
finlandiya, enerji krizi, odun

Finlandiya halkı yakacak odun stokluyor

15:27 09.01.2023
© FlickrOdun
Odun - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© Flickr
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Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji kriziyle yüzleşen Finlandiya'da halkın yakacak odun stoklamaya başladığı belirtildi.
Finlandiya'da halkın, hızla yükselen enerji fiyatları ve Rusya'dan gelen arz kaybı nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle yakacak odun depolamaya başladığı ve evlerinde elektrik kullanımını azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler yaptıkları belirtildi.
Öte yandan, yaşanan teknik sorunlar, elektrik kesintisi riski nedeniyle yeni bir yerli nükleer santralin üretimini sınırladı. Finlandiya Ekonomi Bakanlığı enerji ve iklim politikası genel müdürü Riku Huttunen, "Finlandiya enerjisinin üçte birini Rusya'dan getiriyordu ve şimdi sıfıra yakınız. Güneyde eksi 20 ve kuzeyde muhtemelen eksi 30 derece varsa, elektrik kesintisi riskinin çok yakın olduğu söylenebilir" açıklamasında bulundu.
Finlandiya'da kışın sıcaklıklar genellikle -20'nin altına düşerken, yılın en karanlık aylarında şehirler günde altı saatten az ışık alıyor. Bu, ülkeyi birkaç saat içinde potansiyel olarak yaşamı tehdit eden koşullara maruz bırakan güç kayıplarıyla birlikte AB enerji krizine karşı savunmasız hale getiriyor.
Bu nedenile Finlandiyalılar, yazdan beri meşale, ısı pompaları, zamanlayı, güneş paneli ve yakacak odun istifliyor.
Yakacak odun üreticisi Jari Saari, satışların '3-4 ay aralıksız devam ettiğini' ve stok yapmak isteyen müşterilerden aralıksız telefonlar aldıklarını söyledi:
"Bir noktada 400 kişi sıradaydı, ya daha fazlasına söz vermiş olsaydım' diye stres oldum."
Saari ayrıca, artan kereste, nakliye ve ısıtma maliyetlerinin fiyat artışlarına yol açtığını söyledi ve yaklaşık bir metreküp yakacak odunun kriz öncesi 85-90 Euro'dayken şimdi 120 Euro'ya mal olduğunu belirtti.
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