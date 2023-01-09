https://sputniknews.com.tr/20230109/finlandiya-halki-yakacak-odun-stokluyor-1065550793.html

Finlandiya halkı yakacak odun stokluyor

Finlandiya halkı yakacak odun stokluyor

Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji kriziyle yüzleşen Finlandiya'da halkın yakacak odun stoklamaya başladığı belirtildi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T15:27+0300

2023-01-09T15:27+0300

2023-01-09T15:27+0300

avrupa'da enerji krizi

finlandiya

enerji krizi

odun

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Finlandiya'da halkın, hızla yükselen enerji fiyatları ve Rusya'dan gelen arz kaybı nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle yakacak odun depolamaya başladığı ve evlerinde elektrik kullanımını azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler yaptıkları belirtildi.Öte yandan, yaşanan teknik sorunlar, elektrik kesintisi riski nedeniyle yeni bir yerli nükleer santralin üretimini sınırladı. Finlandiya Ekonomi Bakanlığı enerji ve iklim politikası genel müdürü Riku Huttunen, "Finlandiya enerjisinin üçte birini Rusya'dan getiriyordu ve şimdi sıfıra yakınız. Güneyde eksi 20 ve kuzeyde muhtemelen eksi 30 derece varsa, elektrik kesintisi riskinin çok yakın olduğu söylenebilir" açıklamasında bulundu.Finlandiya'da kışın sıcaklıklar genellikle -20'nin altına düşerken, yılın en karanlık aylarında şehirler günde altı saatten az ışık alıyor. Bu, ülkeyi birkaç saat içinde potansiyel olarak yaşamı tehdit eden koşullara maruz bırakan güç kayıplarıyla birlikte AB enerji krizine karşı savunmasız hale getiriyor.Bu nedenile Finlandiyalılar, yazdan beri meşale, ısı pompaları, zamanlayı, güneş paneli ve yakacak odun istifliyor.Yakacak odun üreticisi Jari Saari, satışların '3-4 ay aralıksız devam ettiğini' ve stok yapmak isteyen müşterilerden aralıksız telefonlar aldıklarını söyledi:"Bir noktada 400 kişi sıradaydı, ya daha fazlasına söz vermiş olsaydım' diye stres oldum."Saari ayrıca, artan kereste, nakliye ve ısıtma maliyetlerinin fiyat artışlarına yol açtığını söyledi ve yaklaşık bir metreküp yakacak odunun kriz öncesi 85-90 Euro'dayken şimdi 120 Euro'ya mal olduğunu belirtti.

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