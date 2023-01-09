https://sputniknews.com.tr/20230109/erdogan-cengiz-kurtoglunun-sarkisina-eslik-etti-duyanlara-duymayanlara-1065533267.html
Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısına eşlik etti: 'Duyanlara duymayanlara'
Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısına eşlik etti: 'Duyanlara duymayanlara'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara duymayanlara' şarkısına eşlik etti. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T07:46+0300
2023-01-09T07:46+0300
2023-01-09T08:11+0300
yaşam
türkiye
recep tayyip erdoğan
cengiz kurtoğlu
şarkı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da üniversiteli gençlerle buluştu. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ÜNİAK FEST programına katılan Erdoğan, gençlere hitap etti. Erdoğan’ın konuşmasının ardından, sahneye gelen Cengiz Kurtoğlu, ‘duyanlara, duymayanlara’ şarkısını seslendirdi. Erdoğan da Kurtoğlu'na eşlik etti.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, cengiz kurtoğlu, şarkı
türkiye, recep tayyip erdoğan, cengiz kurtoğlu, şarkı
Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısına eşlik etti: 'Duyanlara duymayanlara'
07:46 09.01.2023 (güncellendi: 08:11 09.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara duymayanlara' şarkısına eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da üniversiteli gençlerle buluştu. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ÜNİAK FEST programına katılan Erdoğan, gençlere hitap etti.
Erdoğan’ın konuşmasının ardından, sahneye gelen Cengiz Kurtoğlu, ‘duyanlara, duymayanlara’ şarkısını seslendirdi. Erdoğan da Kurtoğlu'na eşlik etti.