https://sputniknews.com.tr/20230109/erdogan-cengiz-kurtoglunun-sarkisina-eslik-etti-duyanlara-duymayanlara-1065533267.html

Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısına eşlik etti: 'Duyanlara duymayanlara'

Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısına eşlik etti: 'Duyanlara duymayanlara'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara duymayanlara' şarkısına eşlik etti. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T07:46+0300

2023-01-09T07:46+0300

2023-01-09T08:11+0300

yaşam

türkiye

recep tayyip erdoğan

cengiz kurtoğlu

şarkı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da üniversiteli gençlerle buluştu. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ÜNİAK FEST programına katılan Erdoğan, gençlere hitap etti. Erdoğan’ın konuşmasının ardından, sahneye gelen Cengiz Kurtoğlu, ‘duyanlara, duymayanlara’ şarkısını seslendirdi. Erdoğan da Kurtoğlu'na eşlik etti.

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türkiye, recep tayyip erdoğan, cengiz kurtoğlu, şarkı