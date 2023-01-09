Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230109/erdogan-cengiz-kurtoglunun-sarkisina-eslik-etti-duyanlara-duymayanlara-1065533267.html
Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısına eşlik etti: 'Duyanlara duymayanlara'
Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısına eşlik etti: 'Duyanlara duymayanlara'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara duymayanlara' şarkısına eşlik etti. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T07:46+0300
2023-01-09T08:11+0300
yaşam
türkiye
recep tayyip erdoğan
cengiz kurtoğlu
şarkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065533121_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_751679e0a4dd515c0bae09ecfe9d792c.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da üniversiteli gençlerle buluştu. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ÜNİAK FEST programına katılan Erdoğan, gençlere hitap etti. Erdoğan’ın konuşmasının ardından, sahneye gelen Cengiz Kurtoğlu, ‘duyanlara, duymayanlara’ şarkısını seslendirdi. Erdoğan da Kurtoğlu'na eşlik etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/09/1065533121_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a448aeb854ac2eaa06e57c3c0798938.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan, cengiz kurtoğlu, şarkı
türkiye, recep tayyip erdoğan, cengiz kurtoğlu, şarkı

Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısına eşlik etti: 'Duyanlara duymayanlara'

07:46 09.01.2023 (güncellendi: 08:11 09.01.2023)
© İHA / İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara duymayanlara' şarkısına eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara duymayanlara' şarkısına eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© İHA / İHA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara duymayanlara' şarkısına eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da üniversiteli gençlerle buluştu. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ÜNİAK FEST programına katılan Erdoğan, gençlere hitap etti.
Erdoğan’ın konuşmasının ardından, sahneye gelen Cengiz Kurtoğlu, ‘duyanlara, duymayanlara’ şarkısını seslendirdi. Erdoğan da Kurtoğlu'na eşlik etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала