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https://sputniknews.com.tr/20230109/endonezyada-76-buyuklugunde-deprem-1065563596.html
Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
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endonezya

Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem

21:29 09.01.2023 (güncellendi: 21:40 09.01.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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