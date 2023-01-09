Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230109/endonezyada-76-buyuklugunde-deprem-1065563596.html
Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T21:29+0300
2023-01-09T21:29+0300
2023-01-09T21:40+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063878625_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a909de4191845c1e1bce3fee1be3c2f.jpg
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1b/1063878625_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7bcc973434bf9d77d835803f4bedb097.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
endonezya
endonezya
Endonezya'da 7.6 büyüklüğünde deprem
21:29 09.01.2023
(güncellendi:
21:40 09.01.2023
)
© AA
Deprem
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DÜNYA
Endonezya
Türkiye
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Telegram
Twitter
ТikТоk
Odysee
Telegram Radyo
Hakkımızda
Frekanslarımız
Kullanım koşulları
Bize ulaşın
Topluluk kuralları
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
kural ihlalinden dolayı sohbete erişim engellenmiştir
. Sohbete yeniden katılma süreniz:
∞
. Engellenmeyi kabul etmiyorsanız
geri bildirim formunu kullanınız
Tartışma kapalı. Makalenin yayınlanmasından sonraki 24 saat içinde tartışmaya katılabilirsiniz.
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın
ya da
kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала