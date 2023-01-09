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https://sputniknews.com.tr/20230109/elon-musk-twitterda-karakter-sayisinin-280den-4000e-cikarilmasi-icin-tarih-verdi-1065537896.html
Elon Musk Twitter'da karakter sayısının 280'den 4000'e çıkarılması için tarih verdi
Elon Musk Twitter'da karakter sayısının 280'den 4000'e çıkarılması için tarih verdi
Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi Elon Musk, tweet'lerdeki 280 karakter sınırının şubat ayı başında 4 bine çıkarılacağını açıkladı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T11:15+0300
2023-01-09T11:15+0300
dünya
twitter
elon musk
karakter
280 karakter
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçen aylarda satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da radikal değişiklikler getirmeye devam ediyor.Musk, yaptığı açıklamada, Twitter'daki 280 karakter sınırının şubat ayının başlarında 4 bine çıkarılacağını belirtti.Twitter'da şu an için en uzun tweet 280 karakter, video uzunluğu ise 2 dakika 20 saniye ile sınırlı.Musk, karakter sınırının yanı sıra haftaya tweet'ler arasında geçişin sağa/sola kaydırılarak yapılacağını ve yer imi düğmesinin de ekleneceğini kaydetti.6 Kasım'da Twitter'ın yakında kullanıcıların uzun gönderiler oluşturmasına izin vereceğini duyuran Elon Musk, geçen ay da Musk, bir kullanıcının karakter sayısını 4 bine çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu "Evet" diye yanıtlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/elon-musk-twitterda-siyasi-reklam-yasagini-kaldiriyor-1065376523.html
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twitter , elon musk, karakter, 280 karakter
twitter , elon musk, karakter, 280 karakter

Elon Musk Twitter'da karakter sayısının 280'den 4000'e çıkarılması için tarih verdi

11:15 09.01.2023
© Sputnik / Рамиль СитдиковTwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi Elon Musk, tweet'lerdeki 280 karakter sınırının şubat ayı başında 4 bine çıkarılacağını açıkladı.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçen aylarda satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da radikal değişiklikler getirmeye devam ediyor.
Musk, yaptığı açıklamada, Twitter'daki 280 karakter sınırının şubat ayının başlarında 4 bine çıkarılacağını belirtti.
Twitter'da şu an için en uzun tweet 280 karakter, video uzunluğu ise 2 dakika 20 saniye ile sınırlı.
Musk, karakter sınırının yanı sıra haftaya tweet'ler arasında geçişin sağa/sola kaydırılarak yapılacağını ve yer imi düğmesinin de ekleneceğini kaydetti.
6 Kasım'da Twitter'ın yakında kullanıcıların uzun gönderiler oluşturmasına izin vereceğini duyuran Elon Musk, geçen ay da Musk, bir kullanıcının karakter sayısını 4 bine çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu "Evet" diye yanıtlamıştı.
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