https://sputniknews.com.tr/20230109/elon-musk-twitterda-karakter-sayisinin-280den-4000e-cikarilmasi-icin-tarih-verdi-1065537896.html

Elon Musk Twitter'da karakter sayısının 280'den 4000'e çıkarılması için tarih verdi

Elon Musk Twitter'da karakter sayısının 280'den 4000'e çıkarılması için tarih verdi

Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi Elon Musk, tweet'lerdeki 280 karakter sınırının şubat ayı başında 4 bine çıkarılacağını açıkladı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T11:15+0300

2023-01-09T11:15+0300

2023-01-09T11:15+0300

dünya

twitter

elon musk

karakter

280 karakter

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçen aylarda satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da radikal değişiklikler getirmeye devam ediyor.Musk, yaptığı açıklamada, Twitter'daki 280 karakter sınırının şubat ayının başlarında 4 bine çıkarılacağını belirtti.Twitter'da şu an için en uzun tweet 280 karakter, video uzunluğu ise 2 dakika 20 saniye ile sınırlı.Musk, karakter sınırının yanı sıra haftaya tweet'ler arasında geçişin sağa/sola kaydırılarak yapılacağını ve yer imi düğmesinin de ekleneceğini kaydetti.6 Kasım'da Twitter'ın yakında kullanıcıların uzun gönderiler oluşturmasına izin vereceğini duyuran Elon Musk, geçen ay da Musk, bir kullanıcının karakter sayısını 4 bine çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu "Evet" diye yanıtlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230104/elon-musk-twitterda-siyasi-reklam-yasagini-kaldiriyor-1065376523.html

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twitter , elon musk, karakter, 280 karakter