https://sputniknews.com.tr/20230109/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065535594.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.77 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20.05 TL’de yer alıyor. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T09:23+0300

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2023-01-09T09:23+0300

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Dolar yeni haftaya 18.77 seviyesinde başladı. Euro ise 20 liranın üstünde yer alıyor.Gram altın yükseliyorAltının gram fiyatı yeni haftaya bin 133.31 liradan başladı.Çeyrek altın bin 888 lira olurken Cumhuriyet altını ise 7 bin 526 TL'den alıcı buluyor.Ons altının ise piyasadaki değeri bin 878 dolar.

https://sputniknews.com.tr/20230105/dolarda-yeni-rekor-borsada-dalgalanma-1065421115.html

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