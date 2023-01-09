https://sputniknews.com.tr/20230109/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065535594.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.77 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20.05 TL’de yer alıyor. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T09:23+0300
2023-01-09T09:23+0300
2023-01-09T09:23+0300
ekonomi
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Dolar yeni haftaya 18.77 seviyesinde başladı. Euro ise 20 liranın üstünde yer alıyor.Gram altın yükseliyorAltının gram fiyatı yeni haftaya bin 133.31 liradan başladı.Çeyrek altın bin 888 lira olurken Cumhuriyet altını ise 7 bin 526 TL'den alıcı buluyor.Ons altının ise piyasadaki değeri bin 878 dolar.
https://sputniknews.com.tr/20230105/dolarda-yeni-rekor-borsada-dalgalanma-1065421115.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.77 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20.05 TL’de yer alıyor.
Dolar yeni haftaya 18.77 seviyesinde başladı.
Euro ise 20 liranın üstünde yer alıyor.
Gram altın yükseliyor
Altının gram fiyatı yeni haftaya bin 133.31 liradan başladı.
Çeyrek altın bin 888 lira olurken Cumhuriyet altını ise 7 bin 526 TL'den alıcı buluyor.
Ons altının ise piyasadaki değeri bin 878 dolar.