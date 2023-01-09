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Doktorlar çözemedi: Hindistan'da bir kadının kafasında boynuz çıkıyor
Doktorlar çözemedi: Hindistan'da bir kadının kafasında boynuz çıkıyor
Hindistan'da bir kadının başının üstünde ağrı yapan 'boynuzlar' oluşmasına doktorlar henüz çare bulamadı. 60 yaşındaki kadın, boynuzların yaklaşık 3 yıl önce... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T15:52+0300
2023-01-09T15:55+0300
yaşam
hindistan
boynuz
kadın
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Hindistan'da 60 yaşındaki bir kadın, başında ağrı yapan boynuzların çıkmasına karşı çare aramaya başladı.Mimiya Bai Kori isimli kadının ameliyet olmasının gerektiği ve tedavi masrafları için Hindistan hükümetinden yardım beklediği kaydedildi.Yaşananın sebebi henüz bilinmese de doktorlar, bunun 'silisli bir boynuz' olabileceğine inanıyor.Bu tür boynuzların, başta oluşan bir kesikten sonra radyasyona veya HPV virüsüne maruz kalmanın bir sonucu olduğu düşünülüyor.Kadının New Indian portalına konuşan akrabaları, "Son 3 yıldır kafasından boynuz gibi bir şey çıkıyor ve dayanılmaz ağrılara neden oluyor. Birçok kez bunu doktorlara gösterdi, ancak bu hastalık buradaki doktorların kavrayışının ötesinde" dedi.Akrabalar, "Buradaki doktorlar bize şehirdeki en iyi uzmanları ziyaret etmemizi tavsiye ettiler, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220617/hindistan-sokta-muslumanlara-gozaltinda-polis-dayagi-videosu-protestocu-evlerine-buldozerle-yikim-1057540988.html
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hindistan, boynuz, kadın
hindistan, boynuz, kadın

Doktorlar çözemedi: Hindistan'da bir kadının kafasında boynuz çıkıyor

15:52 09.01.2023 (güncellendi: 15:55 09.01.2023)
© Fotoğraf : Sergey Bobylev, StenincontestAndrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı yarışmasının kazananları
Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© Fotoğraf : Sergey Bobylev, Stenincontest
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Hindistan'da bir kadının başının üstünde ağrı yapan 'boynuzlar' oluşmasına doktorlar henüz çare bulamadı. 60 yaşındaki kadın, boynuzların yaklaşık 3 yıl önce çıkmaya başladığını belirtti.
Hindistan'da 60 yaşındaki bir kadın, başında ağrı yapan boynuzların çıkmasına karşı çare aramaya başladı.
Mimiya Bai Kori isimli kadının ameliyet olmasının gerektiği ve tedavi masrafları için Hindistan hükümetinden yardım beklediği kaydedildi.
Yaşananın sebebi henüz bilinmese de doktorlar, bunun 'silisli bir boynuz' olabileceğine inanıyor.
Bu tür boynuzların, başta oluşan bir kesikten sonra radyasyona veya HPV virüsüne maruz kalmanın bir sonucu olduğu düşünülüyor.
Kadının New Indian portalına konuşan akrabaları, "Son 3 yıldır kafasından boynuz gibi bir şey çıkıyor ve dayanılmaz ağrılara neden oluyor. Birçok kez bunu doktorlara gösterdi, ancak bu hastalık buradaki doktorların kavrayışının ötesinde" dedi.
Akrabalar, "Buradaki doktorlar bize şehirdeki en iyi uzmanları ziyaret etmemizi tavsiye ettiler, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.
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