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https://sputniknews.com.tr/20230109/dayisinin-esiyle-iliski-yasadi-kiziyla-evlendi-baldizi-ve-kayinbiraderi-kendi-cocugu-cikti-1065534542.html
Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi, baldızı ve kayınbiraderi kendi çocuğu çıktı
Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi, baldızı ve kayınbiraderi kendi çocuğu çıktı
Ankara'da bir erkek önce dayısının eşiyle gizli ilişki yaşadı ardından dayısının kızıyla evlendi. Kayınbiraderi ve baldızı çocukları çıkarken... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T08:41+0300
2023-01-09T08:41+0300
türkiye
aile
boşanma
boşanma davası
evlilik dışı ilişki
köy
ankara
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Ankara Aile Mahkemesi’nde açılan boşanma davaya göre, Çankırı’nın bir köyünde yaşayan Vedat Ö., 16 yaşındayken babasıyla kavga edince dayısı M.K.’nin evine yerleşti. Yıllarca dayısında kalan Vedat Ö., dayısının eşi S.K. ile ilişki yaşamaya başladı. Askere gidip gelen Vedat Ö., döndükten sonra dayısının ve eşi S.K.’nin kızları F.Ö. ile evlendi, ardından da Ankara’ya taşındı.Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Vedat Ö., kayınvalidesi olan anne ile ilişkisine devam ederken, kızı ile de sürdürdüğü evliliğinde iki çocuğu oldu. Vedat Ö. kas hastalığına yakalanınca eşi F.Ö. ile evliliklerinde sorun çıkmaya başladı. Vedat Ö. ile F.Ö., boşanmak için mahkemeye başvurunca yıllardır süren çarpık ilişki gerçeği de ortaya çıktı.Dayısının 4 çocuğundan son 2 çocuğunun babasının Vedat Ö. olduğu öğrenildi. Yıllardır enişte dedikleri kişinin babaları olduğunu öğrenen çocuklar “babalık” davası açtı.Ankara’da 2022 yılında açılan ve halen devam eden davalarda dayı M.K. ile yeğeni ve aynı zamanda damadı Vedat Ö. ile çocukların DNA testleri dosyaların seyrini belirleyecek. Dayı M.K.’nın ise Vedat Ö. ile yasak ilişki öğrendiği eşi S.K. ile boşandığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20190502/erdogan-aile-mefhumu-ortadan-kalkmis-bir-toplum-ne-kadar-zengin-olursa-olsun-ayakta-kalamaz-1038930108.html
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aile, boşanma, boşanma davası, evlilik dışı ilişki, köy, ankara
aile, boşanma, boşanma davası, evlilik dışı ilişki, köy, ankara

Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi, baldızı ve kayınbiraderi kendi çocuğu çıktı

08:41 09.01.2023
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© İHA
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Ankara'da bir erkek önce dayısının eşiyle gizli ilişki yaşadı ardından dayısının kızıyla evlendi. Kayınbiraderi ve baldızı çocukları çıkarken, kayınvalidesinden 2, kızından 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
Ankara Aile Mahkemesi’nde açılan boşanma davaya göre, Çankırı’nın bir köyünde yaşayan Vedat Ö., 16 yaşındayken babasıyla kavga edince dayısı M.K.’nin evine yerleşti. Yıllarca dayısında kalan Vedat Ö., dayısının eşi S.K. ile ilişki yaşamaya başladı. Askere gidip gelen Vedat Ö., döndükten sonra dayısının ve eşi S.K.’nin kızları F.Ö. ile evlendi, ardından da Ankara’ya taşındı.
Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Vedat Ö., kayınvalidesi olan anne ile ilişkisine devam ederken, kızı ile de sürdürdüğü evliliğinde iki çocuğu oldu. Vedat Ö. kas hastalığına yakalanınca eşi F.Ö. ile evliliklerinde sorun çıkmaya başladı. Vedat Ö. ile F.Ö., boşanmak için mahkemeye başvurunca yıllardır süren çarpık ilişki gerçeği de ortaya çıktı.
Dayısının 4 çocuğundan son 2 çocuğunun babasının Vedat Ö. olduğu öğrenildi. Yıllardır enişte dedikleri kişinin babaları olduğunu öğrenen çocuklar “babalık” davası açtı.
Ankara’da 2022 yılında açılan ve halen devam eden davalarda dayı M.K. ile yeğeni ve aynı zamanda damadı Vedat Ö. ile çocukların DNA testleri dosyaların seyrini belirleyecek.
Dayı M.K.’nın ise Vedat Ö. ile yasak ilişki öğrendiği eşi S.K. ile boşandığı öğrenildi.
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