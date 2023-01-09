https://sputniknews.com.tr/20230109/dayisinin-esiyle-iliski-yasadi-kiziyla-evlendi-baldizi-ve-kayinbiraderi-kendi-cocugu-cikti-1065534542.html

Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi, baldızı ve kayınbiraderi kendi çocuğu çıktı

Dayısının eşiyle ilişki yaşadı, kızıyla evlendi, baldızı ve kayınbiraderi kendi çocuğu çıktı

Ankara'da bir erkek önce dayısının eşiyle gizli ilişki yaşadı ardından dayısının kızıyla evlendi. Kayınbiraderi ve baldızı çocukları çıkarken... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T08:41+0300

2023-01-09T08:41+0300

2023-01-09T08:41+0300

türkiye

aile

boşanma

boşanma davası

evlilik dışı ilişki

köy

ankara

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Ankara Aile Mahkemesi’nde açılan boşanma davaya göre, Çankırı’nın bir köyünde yaşayan Vedat Ö., 16 yaşındayken babasıyla kavga edince dayısı M.K.’nin evine yerleşti. Yıllarca dayısında kalan Vedat Ö., dayısının eşi S.K. ile ilişki yaşamaya başladı. Askere gidip gelen Vedat Ö., döndükten sonra dayısının ve eşi S.K.’nin kızları F.Ö. ile evlendi, ardından da Ankara’ya taşındı.Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Vedat Ö., kayınvalidesi olan anne ile ilişkisine devam ederken, kızı ile de sürdürdüğü evliliğinde iki çocuğu oldu. Vedat Ö. kas hastalığına yakalanınca eşi F.Ö. ile evliliklerinde sorun çıkmaya başladı. Vedat Ö. ile F.Ö., boşanmak için mahkemeye başvurunca yıllardır süren çarpık ilişki gerçeği de ortaya çıktı.Dayısının 4 çocuğundan son 2 çocuğunun babasının Vedat Ö. olduğu öğrenildi. Yıllardır enişte dedikleri kişinin babaları olduğunu öğrenen çocuklar “babalık” davası açtı.Ankara’da 2022 yılında açılan ve halen devam eden davalarda dayı M.K. ile yeğeni ve aynı zamanda damadı Vedat Ö. ile çocukların DNA testleri dosyaların seyrini belirleyecek. Dayı M.K.’nın ise Vedat Ö. ile yasak ilişki öğrendiği eşi S.K. ile boşandığı öğrenildi.

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aile, boşanma, boşanma davası, evlilik dışı ilişki, köy, ankara