https://sputniknews.com.tr/20230109/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-2-8-ocak-dezenformasyon-bultenini-yayimladi-1065566833.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2-8 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 2-8 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, 2-8 Ocak'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T22:41+0300

2023-01-09T22:41+0300

2023-01-09T22:44+0300

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

türkiye

dezenformasyon

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, , 2-8 Ocak'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende, "İstanbul'da inşa edilen metro hatlarına ilişkin dezenformasyon", "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün eski adı 'Atatürk Köprüsü'", "Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili 'yabancı şirket'", "TÜİK verilerine ilişkin manipülasyonlar", "Seçim malzemelerinin DMO depolarında tutulması mevzuata aykırıdır", "BOTAŞ Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılında 148 milyon lira harcama yapıldı", "Uçaklar kimyasal püskürtüyor" iddialarını içeren çeşitli başlıklardaki haberlere yer verildi.Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Geçmişten bugüne İstanbul'da kim ne kadar metro yaptı?" başlıklı grafiklerin dezenformasyon içerdiği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:"Grafikte 1984'ten itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış isimlerin yıllık ortalama kaç kilometre metro hattı inşası gerçekleştirdiğine dair yanıltıcı bilgilere yer verilmiştir. Grafikte yazan rakamlar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. 1984-1989 döneminde İBB Başkanlığı yapan Bedrettin Dalan'ın 5 yıllık görev süresinde 8,1 kilometre (yıllık ortalama 1,62 kilometre) metro hattı inşası gerçekleştirilmiştir. 1989-1994 yılları arasında görev yapan Nurettin Sözen döneminde de 5 yılda toplam 12 kilometre (yıllık ortalama 2,40 kilometre) metro hattı inşa edilmiştir. 1994-1998 yılları arasında İBB Başkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan döneminde 4,5 yılda 12 kilometre (yıllık ortalama 2,67 kilometre) metro hattı inşa edilmiştir. 1998-2004 yılları arasında görev yapan Ali Müfit Gürtuna döneminde 5,5 yılda 12,4 kilometre (yıllık ortalama 2,25 kilometre) metro hattı inşası gerçekleştirilmiştir.2004-2017 yılları arasında başkanlık yapan merhum Kadir Topbaş döneminde 13,5 yılda 142,88 kilometre (yıllık ortalama 10,58 km) metro hattı inşa edilmiştir. Görevi devralan Mevlüt Uysal, 1,5 yılda 5,13 kilometre (yıllık ortalama 3,42 kilometre) metro hattı inşasını tamamlamıştır. 2019 yılında İBB başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nun 3,5 yıllık görev süresince 7,24 kilometre (yıllık ortalama 2,07 kilometre) metro hattı inşa edilmiştir."'15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün adı, Atatürk Köprüsü idi' iddiasıİYİ Parti STK İlişkileri Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan'ın, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün adı, Atatürk Köprüsü idi" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de 29 Mayıs 2013'te, "İlk köprü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ismini taşıyor" iddiasında bulunduğu kaydedildi.Karayolları Genel Müdürlüğünün, "Boğaziçi Köprüsü Proje Bilgileri" belgesinde, köprünün adının en başından beri "Boğaziçi" olduğunun açık şekilde görüldüğü aktarılan bültende, şunlar kaydedildi:Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili 'yabancı şirket' iddiasıBazı basın yayın organlarında Karadeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri ve keşif duyurularıyla ilgili ortaya atılan, "yabancı şirket" iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan bültende, şu ifadeler kullanıldı:TÜİK verilerine ilişkin manipülasyonlarFarklı kurumların paylaştığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin bir arada paylaşılarak "doğruluk kıyaslaması" yapılmasının, manipülatif bir yaklaşım biçimi olduğu belirtilen bültende, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen istatistiklerin, AB İstatistik Ofisi (Eurostat) ve ilgili diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplandığı bildirildi.Bu kavram ve yöntemlerle uygulama sonuçlarının, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açık olduğu gibi en ayrıntılı düzeyde de kamuoyuyla paylaşıldığına yer verilen bültende, bu alanda TÜİK'in, dünyada en şeffaf kurumlar arasında yer aldığı kaydedildi.Bültende, 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin, "Bilimsel ve Teknik Özerklik" başlığı altındaki 599. maddesinde, TÜİK'in ürettiği istatistiklere doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir makam ve mercinin müdahale edemeyeceğinin açıkça belirtildiği de vurgulandı.Bültende şunlar kaydedildi:'Seçim malzemelerinin DMO depolarında saklanması mevzuata aykırıdır' iddiasıCHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, "YSK'nin kendi depoları olmasına rağmen seçimde kullanılacak malzemelerin DMO depolarında saklaması mevzuata aykırıdır" iddiasının gerçeği yansıtmadığına yer verilen bültende, Anayasa'nın 79. maddesiyle seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevinin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verildiği anımsatıldı.YSK'de mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde mevzuata göre yapıldığı, Sayıştay denetimine tabi olduğu belirtilen bültende, kanunun, seçim malzemelerinin DMO aracılığıyla alınmasını mümkün kıldığı ifade edildi.Seçim malzemelerinin DMO aracılığıyla alınması yönteminin, mevzuata uygun olarak yıllardan beri süregeldiği, bu uygulamada herhangi bir değişikliğin yapılmadığı aktarılan bültende, şu ifadelere yer verildi:'BOTAŞ Yönetim Kurulu üyelerine 2021'de 148 milyon lira harcama yapıldı' iddiasıBazı basın yayın organlarındaki, "Altı kişiden oluşan BOTAŞ, yönetim kurulu üyeleri ile sayıları açıklanmayan kuruluş dışı denetçiler için 2021 yılında 148 milyon 644 bin liralık harcama yapmış. 2020 yılında yapılan harcama ise 56 milyon 948 bin lira" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:'Uçaklar kimyasal püskürtüyor' iddiasıBültende, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Uçaklar kimyasal püskürtüyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Uçakların arkasında oluşan ve "kuyruk izi" olarak bilinen izin, uçaklardan çıkan sıcak egzoz gazı nedeniyle oluştuğu anımsatılan bültende, "Uçaklar yaklaşık 25-30 bin feet yükseklikte uçmaktadır ve bu seviyedeki hava sıcaklığı yaklaşık eksi 50 derece civarındadır. Uçaktan çıkan egzoz gazı, çevreye göre daha sıcaktır ve bu nedenle soğuk havada yoğunlaşma meydana gelmektedir. Kısacası kuyruk izi, uçaktan çıkan sıcak egzoz gazının daha soğuk havayla karıştığında arkasında yoğunlaşma meydana gelmesiyle ya da uçağın hızla geçmesi sonucu basıncın düşmesiyle oluşmaktadır. Kuyruk izine belirli bir süre dikkatlice bakıldığında, kısa sürede ortadan kalktığı veya yatay olarak dağıldığı gözlenmektedir. Bu izlerin oluşabilmesi için havada yeterince yüksek nispi nem ve belli bir sıcaklık gerekmektedir" ifadesi yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230102/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-yeni-yilin-ilk-dezenformasyon-bultenini-yayimladi-1065307621.html

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