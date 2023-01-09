https://sputniknews.com.tr/20230109/cumhurbaskani-erdogandan-bakan-nebatiye-nureddin-senden-para-cikmiyor-rahat-ol-1065570063.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Nebati'ye: Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Nebati'ye: Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 2023 yılında otoyol ve köprülere zam yapılmayacağı açıklamasını yaparken, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T23:57+0300
2023-01-09T23:57+0300
2023-01-10T00:45+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
otoyol
nureddin nebati
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından 2023 yılında otoyol ve köprülere zam yapılmayacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili, "Bir de müjde vermek istiyorum, heyecanlanmayın artık, bu AK Parti iktidarının sürekli milletimize olan müjdeleridir, otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek. Bilindiği gibi büyük bölümü kamu-özel ortaklığı modeliyle" derken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye bakarak, "Nureddin senden para çıkmayacak. Rahat ol" ifadesini kullandı.Bakan Nebati, Erdoğan'ın bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdi.
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recep tayyip erdoğan, otoyol, nureddin nebati
recep tayyip erdoğan, otoyol, nureddin nebati
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Nebati'ye: Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol
23:57 09.01.2023 (güncellendi: 00:45 10.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 2023 yılında otoyol ve köprülere zam yapılmayacağı açıklamasını yaparken, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye bakarak "Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından 2023 yılında otoyol ve köprülere zam yapılmayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili, "Bir de müjde vermek istiyorum, heyecanlanmayın artık, bu AK Parti iktidarının sürekli milletimize olan müjdeleridir, otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek. Bilindiği gibi büyük bölümü kamu-özel ortaklığı modeliyle" derken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye bakarak, "Nureddin senden para çıkmayacak. Rahat ol" ifadesini kullandı.
Bakan Nebati, Erdoğan'ın bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdi.