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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuşuyor
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https://sputniknews.com.tr/20230109/cumhurbaskani-erdogan--yeni-nesil-firtina-obusleri-teslimat-toreninde-konusuyor-1065544312.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırtına obüslerinin teslimini 140'a çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırtına obüslerinin teslimini 140'a çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fırtına obüslerinin sayısını önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracaklarını açıkladı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
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politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırtına obüslerinin teslimini 140'a çıkaracağız

13:06 09.01.2023 (güncellendi: 13:16 09.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fırtına obüslerinin sayısını önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
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