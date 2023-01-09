https://sputniknews.com.tr/20230109/cumhurbaskani-erdogan--yeni-nesil-firtina-obusleri-teslimat-toreninde-konusuyor-1065544312.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırtına obüslerinin teslimini 140'a çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırtına obüslerinin teslimini 140'a çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fırtına obüslerinin sayısını önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracaklarını açıkladı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T13:06+0300
2023-01-09T13:06+0300
2023-01-09T13:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırtına obüslerinin teslimini 140'a çıkaracağız
13:06 09.01.2023 (güncellendi: 13:16 09.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fırtına obüslerinin sayısını önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: