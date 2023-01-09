Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230109/cinden-tayvanin-dis-guclerle-isbirligine-karsi-askeri-tatbikat-1065546324.html
Çin'den Tayvan'ın 'dış güçlerle işbirliğine karşı' askeri tatbikat
Çin'den Tayvan'ın 'dış güçlerle işbirliğine karşı' askeri tatbikat
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'daki "bağımsız yanlıları ile dış güçlerin işbirliğine karşı" ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T13:31+0300
2023-01-09T13:32+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
tatbikat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065012716_0:11:1025:587_1920x0_80_0_0_5f4eff1154c51102cd1c2a88e3066aba.jpg
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun açıklamasında tatbikatın, birliklerin ortak operasyon kabiliyetini artırmanın yanında 'dış güçler ile Tayvan bağımsızlık güçleri arasındaki işbiriğine karşı koymayı amaçladığı' vurgulandı.Tatbikat, Alman Hür Demokratik Partisinden (FDP) bir grup milletvekilinin Tayvan'ı ziyareti öncesine denk geldi.Bundestag Savunma Komitesi Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann ve FDP Genel Başkan Yardımcısı Johannes Vogel öncülüğündeki parlamento heyeti 9-12 Ocak'ta Tayvan'da temaslarda bulunacak.
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065012716_29:0:940:683_1920x0_80_0_0_f9222b005511402509e2cc3ae6eee6e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, tatbikat
çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, tatbikat

Çin'den Tayvan'ın 'dış güçlerle işbirliğine karşı' askeri tatbikat

13:31 09.01.2023 (güncellendi: 13:32 09.01.2023)
© İHAÇin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Tayvan çevresinde havadan ve denizden müşterek tatbikat başlatıldığını duyurdu.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Tayvan çevresinde havadan ve denizden müşterek tatbikat başlatıldığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'daki "bağımsız yanlıları ile dış güçlerin işbirliğine karşı" ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında kuvvetler arası ortak devriye ve muhabere tatbikatı yürütüldüğü" belirtildi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun açıklamasında tatbikatın, birliklerin ortak operasyon kabiliyetini artırmanın yanında 'dış güçler ile Tayvan bağımsızlık güçleri arasındaki işbiriğine karşı koymayı amaçladığı' vurgulandı.
Tatbikat, Alman Hür Demokratik Partisinden (FDP) bir grup milletvekilinin Tayvan'ı ziyareti öncesine denk geldi.
Bundestag Savunma Komitesi Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann ve FDP Genel Başkan Yardımcısı Johannes Vogel öncülüğündeki parlamento heyeti 9-12 Ocak'ta Tayvan'da temaslarda bulunacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала