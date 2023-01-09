https://sputniknews.com.tr/20230109/cinden-tayvanin-dis-guclerle-isbirligine-karsi-askeri-tatbikat-1065546324.html
Çin'den Tayvan'ın 'dış güçlerle işbirliğine karşı' askeri tatbikat
Çin'den Tayvan'ın 'dış güçlerle işbirliğine karşı' askeri tatbikat
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'daki "bağımsız yanlıları ile dış güçlerin işbirliğine karşı" ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T13:31+0300
2023-01-09T13:31+0300
2023-01-09T13:32+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
tatbikat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065012716_0:11:1025:587_1920x0_80_0_0_5f4eff1154c51102cd1c2a88e3066aba.jpg
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun açıklamasında tatbikatın, birliklerin ortak operasyon kabiliyetini artırmanın yanında 'dış güçler ile Tayvan bağımsızlık güçleri arasındaki işbiriğine karşı koymayı amaçladığı' vurgulandı.Tatbikat, Alman Hür Demokratik Partisinden (FDP) bir grup milletvekilinin Tayvan'ı ziyareti öncesine denk geldi.Bundestag Savunma Komitesi Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann ve FDP Genel Başkan Yardımcısı Johannes Vogel öncülüğündeki parlamento heyeti 9-12 Ocak'ta Tayvan'da temaslarda bulunacak.
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065012716_29:0:940:683_1920x0_80_0_0_f9222b005511402509e2cc3ae6eee6e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, tatbikat
çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, tatbikat
Çin'den Tayvan'ın 'dış güçlerle işbirliğine karşı' askeri tatbikat
13:31 09.01.2023 (güncellendi: 13:32 09.01.2023) Abone ol
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'daki "bağımsız yanlıları ile dış güçlerin işbirliğine karşı" ada çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında kuvvetler arası ortak devriye ve muhabere tatbikatı yürütüldüğü" belirtildi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun açıklamasında tatbikatın, birliklerin ortak operasyon kabiliyetini artırmanın yanında 'dış güçler ile Tayvan bağımsızlık güçleri arasındaki işbiriğine karşı koymayı amaçladığı' vurgulandı.
Tatbikat, Alman Hür Demokratik Partisinden (FDP) bir grup milletvekilinin Tayvan'ı ziyareti öncesine denk geldi.
Bundestag Savunma Komitesi Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann ve FDP Genel Başkan Yardımcısı Johannes Vogel öncülüğündeki parlamento heyeti 9-12 Ocak'ta Tayvan'da temaslarda bulunacak.