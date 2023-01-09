Cengiz Holding'den Cennet Koyu'ndaki projeye dair açıklama: Önleyici bir kayıt bulunmamaktadır

"Parsel uzun yıllardır turizm imarlı bir parsel olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kurum ve kuruluşlarının resmi onayları ile parselde ifraz ve kamuya terk işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapı ruhsatlarının düzenlenmesi aşamasında da Bodrum Belediyesi, Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü dahil ilgili tüm kurumlarla resmi yazışmalar yapmıştır. Aradan geçen sürede şirketimizin yapı ruhsatlarının iptalini gerektirir bir durum değişikliği yaşanmamıştır. Yapı ruhsatlarının iptaline gerekçe olarak gösterilen idari davalarda şirketimiz veya Bodrum Belediyesi taraf olmadığı gibi Bodrum Belediyesi bahsi geçen kararlardan ruhsat sürecinin başından beri haberdardır."