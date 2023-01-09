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Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Brezilya'da destekçilerinin hükümet, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarına baskın düzenlemesinin ardından eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'de hastaneye... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
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jair bolsonaro
jair bolsonaro

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

20:28 09.01.2023 (güncellendi: 20:33 09.01.2023)
© AAJair Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanı
Jair Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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Brezilya'da destekçilerinin hükümet, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarına baskın düzenlemesinin ardından eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'de hastaneye kaldırıldı.
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