https://sputniknews.com.tr/20230109/brezilyanin-eski-devlet-baskani-bolsonaro-siddetli-karin-agrisi-nedeniyle-hastaneye-kaldirildi-1065561664.html
Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Brezilya'da destekçilerinin hükümet, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarına baskın düzenlemesinin ardından eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'de hastaneye... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T20:28+0300
2023-01-09T20:28+0300
2023-01-09T20:33+0300
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jair bolsonaro
Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
20:28 09.01.2023 (güncellendi: 20:33 09.01.2023) Abone ol
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Brezilya'da destekçilerinin hükümet, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarına baskın düzenlemesinin ardından eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'de hastaneye kaldırıldı.