https://sputniknews.com.tr/20230109/brezilyadaki-kongre-isgali-abd-tarafindan-planlanmis-olabilir-1065535722.html

'Brezilya'daki Kongre işgali ABD'de planlanmış olabilir'

'Brezilya'daki Kongre işgali ABD'de planlanmış olabilir'

Sol görüşlü uluslararası örgüt Progressive International'ın (ProgIntl) genel koordinatörü David Adler, Brezilya'da Bolsonaro taraftarlarının Kongre ve Yüksek... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T09:24+0300

2023-01-09T09:24+0300

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dünya

brezilya

jair bolsonaro

abd

florida

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Sol görüşlü uluslararası örgüt Progressive International'ın (ProgIntl) genel koordinatörü ve ikitsatçı David Adler, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarlarının Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi işgal etmesini değerlendirdi.Adler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kanıtların 'işgallerin Florida'da planlanmış olabileceğini gösterdiğini' belirtti.Ayrıca Adler, Bolsonaro taraftarlarının Facebook'ta protestolara katılmak için 'tüm masrafları karşılamak üzere başkente gezi teklifinde bulunduğuna' dikkat çekti.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, söz konusu olaylardan sonra işgalleri gerçekleştirenlerin 'kanunların tüm gücüyle cezalandırılacaklarını' belirtmişti.Yerel basına göre Brezilya güvenlik güçleri, Kongre binasında kontrolü sağlarken Yüksek Mahkeme ve Devlet Başkanlığı'nda operasyonlar sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230108/brezilyada-bolsonaro-destekcileri-kongre-binasini-isgal-etti-1065528285.html

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