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https://sputniknews.com.tr/20230109/brezilyadaki-kongre-isgali-abd-tarafindan-planlanmis-olabilir-1065535722.html
'Brezilya'daki Kongre işgali ABD'de planlanmış olabilir'
'Brezilya'daki Kongre işgali ABD'de planlanmış olabilir'
Sol görüşlü uluslararası örgüt Progressive International'ın (ProgIntl) genel koordinatörü David Adler, Brezilya'da Bolsonaro taraftarlarının Kongre ve Yüksek... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T09:24+0300
2023-01-09T09:24+0300
dünya
brezilya
jair bolsonaro
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Sol görüşlü uluslararası örgüt Progressive International'ın (ProgIntl) genel koordinatörü ve ikitsatçı David Adler, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarlarının Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi işgal etmesini değerlendirdi.Adler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kanıtların 'işgallerin Florida'da planlanmış olabileceğini gösterdiğini' belirtti.Ayrıca Adler, Bolsonaro taraftarlarının Facebook'ta protestolara katılmak için 'tüm masrafları karşılamak üzere başkente gezi teklifinde bulunduğuna' dikkat çekti.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, söz konusu olaylardan sonra işgalleri gerçekleştirenlerin 'kanunların tüm gücüyle cezalandırılacaklarını' belirtmişti.Yerel basına göre Brezilya güvenlik güçleri, Kongre binasında kontrolü sağlarken Yüksek Mahkeme ve Devlet Başkanlığı'nda operasyonlar sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230108/brezilyada-bolsonaro-destekcileri-kongre-binasini-isgal-etti-1065528285.html
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brezilya, jair bolsonaro, abd, florida
brezilya, jair bolsonaro, abd, florida

'Brezilya'daki Kongre işgali ABD'de planlanmış olabilir'

09:24 09.01.2023
© AFP 2022 / MAURO PIMENTELBrezilya - Kongre işgali
Brezilya - Kongre işgali - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / MAURO PIMENTEL
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Sol görüşlü uluslararası örgüt Progressive International'ın (ProgIntl) genel koordinatörü David Adler, Brezilya'da Bolsonaro taraftarlarının Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi işgal etmesinin 'Florida'da planlanmış olabileceğini' söyledi.
Sol görüşlü uluslararası örgüt Progressive International'ın (ProgIntl) genel koordinatörü ve ikitsatçı David Adler, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarlarının Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi işgal etmesini değerlendirdi.
Adler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kanıtların 'işgallerin Florida'da planlanmış olabileceğini gösterdiğini' belirtti.
Ayrıca Adler, Bolsonaro taraftarlarının Facebook'ta protestolara katılmak için 'tüm masrafları karşılamak üzere başkente gezi teklifinde bulunduğuna' dikkat çekti.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, söz konusu olaylardan sonra işgalleri gerçekleştirenlerin 'kanunların tüm gücüyle cezalandırılacaklarını' belirtmişti.
Yerel basına göre Brezilya güvenlik güçleri, Kongre binasında kontrolü sağlarken Yüksek Mahkeme ve Devlet Başkanlığı'nda operasyonlar sürüyor.
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
DÜNYA
Brezilya'da Kongre binası Bolsonaro yanlılarından geri alındı
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