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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3.20 değer kaybederek günü 5.170,97 puandan tamamladı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T19:03+0300
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ekonomi
borsa istanbul
abd merkez bankası
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
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Borsa, günü yüzde 3,20'lik düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,20'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 170,99 puanlık azalışla 5.170,97 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 110,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,54, holding endeksi 3,89 değer kaybetti.
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borsa istanbul, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), borsa, çin
borsa istanbul, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), borsa, çin

Borsa günü düşüşle tamamladı

19:03 09.01.2023
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© İHA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3.20 değer kaybederek günü 5.170,97 puandan tamamladı.
Borsa, günü yüzde 3,20'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,20'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 170,99 puanlık azalışla 5.170,97 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 110,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,54, holding endeksi 3,89 değer kaybetti.
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