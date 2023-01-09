https://sputniknews.com.tr/20230109/borsa-gunu-dususle-tamamladi-1065558447.html
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3.20 değer kaybederek günü 5.170,97 puandan tamamladı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T19:03+0300
2023-01-09T19:03+0300
2023-01-09T19:03+0300
ekonomi
borsa istanbul
abd merkez bankası
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
borsa
çin
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Borsa, günü yüzde 3,20'lik düşüşle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,20'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 170,99 puanlık azalışla 5.170,97 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 110,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,54, holding endeksi 3,89 değer kaybetti.
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borsa istanbul, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), borsa, çin
borsa istanbul, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), borsa, çin
Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3.20 değer kaybederek günü 5.170,97 puandan tamamladı.
Borsa, günü yüzde 3,20'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,20'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 170,99 puanlık azalışla 5.170,97 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 110,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,54, holding endeksi 3,89 değer kaybetti.