https://sputniknews.com.tr/20230109/bm-guvenlik-konseyi-turkiye-uzerinden-kuzeybati-suriyeye-sinir-otesi-yardim-sevkiyatini-6-ay-uzatti-1065557630.html
BM Güvenlik Konseyi Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay uzattı
BM Güvenlik Konseyi Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay uzattı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay daha uzattı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T18:44+0300
2023-01-09T18:44+0300
2023-01-09T18:53+0300
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birleşmiş milletler (bm), suriye, türkiye
birleşmiş milletler (bm), suriye, türkiye
BM Güvenlik Konseyi Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay uzattı
18:44 09.01.2023 (güncellendi: 18:53 09.01.2023) Abone ol
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay daha uzattı.