https://sputniknews.com.tr/20230109/bloombert-evergreen-bazi-calisanlarina-50-maas-ikramiye-dagitti-1065565779.html
Bloomberg: Evergreen bazı çalışanlarına '50 maaş' ikramiye dağıttı
Bloomberg: Evergreen bazı çalışanlarına '50 maaş' ikramiye dağıttı
Tayvan merkezli nakliye şirketi Evergreen Marine’in yıl sonunda bazı çalışanlara 50 maaş ikramiye dağıttığı ortaya çıktı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T22:18+0300
2023-01-09T22:18+0300
2023-01-09T22:19+0300
ekonomi
dolar
tayvan
maaş
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Bloomberg’e konuşan kaynağın aktardıklarına göre, ikramiyenin büyüklüğü çalışanın görevine göre değişiyor. En büyük ikramiyeyi de Tayvan’daki merkez ofisiyle sözleşmesi olanlar aldı.Tayvan gazetesi Taipei Times, Evergreen’in bazı çalışanlarının 30 Aralık’ta 65 bin dolar ikramiye aldığını bildirdi.Bloomberg, Tayvan’dakilerden farklı olarak Şanghay ofisindeki çalışanların 5 ila 8 maaş ikramiye aldığını yazdı.Şirketten yapılan açıklamada, ikramiyelerin yıllık mali raporlar ve çalışanların bireysel sonuçları temelinde hesaplandığı ifade edildi. Son iki yılda gemi taşımacılığında yükselişin yaşandığını kaydeden Bloomberg’in değerlendirmelerine göre, Evergreen’in 2022’deki kârı rekor olan 20 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2020’ye göre üç kat daha fazla.Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen ve dünyanın en büyük konteynır gemileri arasında olan Ever Given gemisi, 23 Mart 2021 tarihinde şiddetli rüzgarlar sebebiyle Süveyş Kanalı’nı geçerken karaya oturmuş ve yüzlerce geminin kanalı geçmesini engelleyerek küresel ticareti aksatmıştı. Uzmanlar, olayın küresel ticarete maliyeti 230 milyar dolar olarak değerlendirmişti.
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dolar, tayvan, maaş, ever given
dolar, tayvan, maaş, ever given
Bloomberg: Evergreen bazı çalışanlarına '50 maaş' ikramiye dağıttı
22:18 09.01.2023 (güncellendi: 22:19 09.01.2023) Abone ol
Tayvan merkezli nakliye şirketi Evergreen Marine’in yıl sonunda bazı çalışanlara 50 maaş ikramiye dağıttığı ortaya çıktı.
Bloomberg’e konuşan kaynağın aktardıklarına göre, ikramiyenin büyüklüğü çalışanın görevine göre değişiyor.
En büyük ikramiyeyi de Tayvan’daki merkez ofisiyle sözleşmesi olanlar aldı.
Tayvan gazetesi Taipei Times, Evergreen’in bazı çalışanlarının 30 Aralık’ta 65 bin dolar ikramiye aldığını bildirdi.
Bloomberg, Tayvan’dakilerden farklı olarak Şanghay ofisindeki çalışanların 5 ila 8 maaş ikramiye aldığını yazdı.
Şirketten yapılan açıklamada, ikramiyelerin yıllık mali raporlar ve çalışanların bireysel sonuçları temelinde hesaplandığı ifade edildi. Son iki yılda gemi taşımacılığında yükselişin yaşandığını kaydeden Bloomberg’in değerlendirmelerine göre, Evergreen’in 2022’deki kârı rekor olan 20 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2020’ye göre üç kat daha fazla.
Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen ve dünyanın en büyük konteynır gemileri arasında olan Ever Given gemisi, 23 Mart 2021 tarihinde şiddetli rüzgarlar sebebiyle Süveyş Kanalı’nı geçerken karaya oturmuş ve yüzlerce geminin kanalı geçmesini engelleyerek küresel ticareti aksatmıştı. Uzmanlar, olayın küresel ticarete maliyeti 230 milyar dolar olarak değerlendirmişti.