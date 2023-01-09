https://sputniknews.com.tr/20230109/basim-maliyetleri-kitap-fiyatlarini-ucurdu-yazar-ve-yayincilar-sikyetci-surec-kabusa-donustu-1065551089.html

Basım maliyetleri kitap fiyatlarını uçurdu, yazar ve yayıncılar şikâyetçi: ‘Süreç kabusa dönüştü’

Basım maliyetleri kitap fiyatlarını uçurdu, yazar ve yayıncılar şikâyetçi: ‘Süreç kabusa dönüştü’

Türkiye’deki ekonomik sorunların bir diğer yüzü de kitap fiyatlarına yansıyor. Okuyucu kitapların üzerindeki fiyatları görünce çoğu zaman almaktan vazgeçmek... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T15:31+0300

2023-01-09T15:31+0300

2023-01-09T15:31+0300

görüş

türkiye

ekonomi

kitap

yayın

şair

yazar

kitap okuma

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Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nun (YAYFED) internet sitesinde yer alan Kasım 2022 bandrol verileri raporunda, “2022 yılı Haziran ayı sonrası sektördeki kitap üretimindeki düşüş, kasım ayı ile birlikte ardışık olarak beş aydır devam etmektedir” ifadelerine yer veriliyor ve “Önceki aylara kıyasla sektördeki küçülme oranının düşmüş olduğunu görmekteyiz. Yılın on bir aylık döneminde kitap üretimdeki düşüş 59 milyon adedi aşmıştır. Yılın son ayı ile başlayarak önümüzdeki aylarda sektörümüzün tekrar üretim adetlerini arttırarak yeniden büyüme trendi yakalaması en büyük dileğimizdir” deniliyor.Henüz 2022 yılının 12 aylık verileri gelmemiş olsa da 2022 Kasım verileri de sektörde durumu anlatıyor:Tabii aynı zamanda Türkiye’deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sorunları da yaşanırken kitap satışları da hem bu etkenler de hem de yüksek fiyatlar nedeniyle düşüyor.YAYBİR: Süreç bizim açımızdan kabusa dönüştüYayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) Başkanı Mustafa Aksoy da Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “2022 kabus gibi bir yıldı. Karabasan görmüş gibi olduk” diyerek şunları söyledi:‘İçerik üretilmediği sürece kültür hayatımız körleşecek’Sektörden ayrılanların çok olduğunu ve yerlerine yeni çalışanların alınamadığını vurgulayan Aksoy, şunlara da dikkat çekti:Aksoy, henüz resmi bandrol rakamları gelmemiş olsa da “Kitaplarda adet bazında 2022’de 2021’e göre yüzde 15 civarında eksilme var gibi görünüyor” değerlendirmesini de ekledi.‘İnşaata verilen desteğin onda birini yayıncılara, kitapçılara, okurlara verilirse eğer…’Şair ve yazar Şükrü Erbaş da Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:‘Her bakımdan tam bir kıskaca dönüştü’Sputnik'e konuşan şair ve yazar Haydar Ergülen ise “Okur için de bizler için de korkunç bir durum var” diyerek şunları anlattı:‘Halkın sevdiği yazarları şairleri okumasına müdahale ediliyor’Ergülen “Sonuç olarak şunu da söylemek mümkündür; gerici kuşatma bir anlamda kendisini böyle de gösteriyor. Halkın sevdiği yazarları şairleri okumasına bir anlamda siyasi müdahalenin yanında ekonomik olarak da müdahale ediliyor. Bu aynı zamanda ekonomik darbedir. Kendilerine yakın yazarlara belediyeler üzerinden vs. destek olunuyorken muhalif yazarlara köstek olunuyor. Muhalif belediyelerin durumu maddi olarak zor olsa da onlar kütüphanelerini zenginleştirerek destek olabilirler. Okumak isteyenler oradan ödünç kitap alıp okuyabilir, biz çocukken öyle yapardık. Kolektif dayanışmaların yeniden gündeme gelmesi gerekiyor. Tabii bu okuru rahatlatsa da yayınevleri açısından yine zor durum devam edecek” diye de ekledi.

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2023

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türkiye, ekonomi, kitap, yayın, şair, yazar, kitap okuma