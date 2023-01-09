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Bakan Kirişci: İstanbul'un 3.5 aylık suyu kaldı
Bakan Kirişci: İstanbul'un 3.5 aylık suyu kaldı
Bakan Kirişci, et ve süt fiyatlarına ilişkin, "Spekülatif hareket gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Ne etimizde ne sütümüzde eksiğimiz gediğimiz yok... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T15:56+0300
2023-01-09T15:56+0300
vahit kirişci
istanbul
politika
su
baraj
et
süt
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakanlığın 2022 yılı faaliyetlerini değerlendiren Bakan Kirişci, gazetecilerin sorularını cevapladı.Yağışların düzensizliğine dikkat çeken Bakan Kirişci, şunları kaydetti:‘6 milyon hayvanın kısırlaştırılması planlanıyor’Tahıl koridoruZincir marketlerdeki fiyat artışı‘Et ve süt fiyatlarında spekülatif hareket gözlemledik’
https://sputniknews.com.tr/20230106/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-seviyesi-son-zamanlarin-en-dusuk-seviyesinde-1065449017.html
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vahit kirişci, istanbul, su, baraj, et, süt
vahit kirişci, istanbul, su, baraj, et, süt

Bakan Kirişci: İstanbul'un 3.5 aylık suyu kaldı

15:56 09.01.2023
© İHAVahit Kirişci
Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© İHA
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Bakan Kirişci, et ve süt fiyatlarına ilişkin, "Spekülatif hareket gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Ne etimizde ne sütümüzde eksiğimiz gediğimiz yok, gerekirse de gerekli tedbirler alınır" derken, düzensiz yağışlara dikkat çekerek İstanbul'un 3.5 aylık suyu kaldığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakanlığın 2022 yılı faaliyetlerini değerlendiren Bakan Kirişci, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Yağışların düzensizliğine dikkat çeken Bakan Kirişci, şunları kaydetti:
“Antalya Kumluca’da 90 günde yağması gereken yağış 1 günde yağdı. İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 33.3. Hiç su gelmemesi halinde İstanbul’un 3.5 aylık ihtiyacını karşılayacak su rezervi bulunuyor. Barajlara su gelmemesi halinde Ankaralıların tüm içme suyu talebini 6 aydan daha fazla karşılayacak kapasitesi var. İzmirde ise barajların su kapasitesi ihtiyacı 7 aydan fazla karşılayabilir.

‘6 milyon hayvanın kısırlaştırılması planlanıyor’

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir yol kat ettik, paydaşlarımızın da katkılarını alıp son şeklini vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz edeceğiz. 6 milyon hayvanın kısırlaştırılması planlanıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra hayvan alındığı yere geri bırakılacak mı bırakılmayacak mı bunun gibi detaylar üzerinde çalışılıyor. O çalışmalara son şekli en kısa sürede verilecek. Evcil hayvanların mikroçiple kayıt altına alınması için son tarih 31 Aralık'tı. 1 milyon 493 bin 541 hayvan sisteme kaydedildi. 500 bin civarında kişi de daha sonra yaptırmak için beyanda bulundu.

Tahıl koridoru

Dün itibarıyla 17 milyon ton tahıl koridordan geçti. Rusya-Ukrayna gerilimi sulhla halledilmezse önümüzdeki yıllarda dünyayı daha büyük bir tehlike bekliyor.

Zincir marketlerdeki fiyat artışı

Ticaret Bakanlığı ile eş güdüm içinde çalışıyoruz. Velev ki ‘a’ ürününün anormal derecede içeride fiyatları yükseldi, burada da işin kontrolünü sağlamak adına ihracat yasaklarını getirerek bunu da dengelemeye çalışıyoruz. Gıda arz güvenliği ile ilgili Gıda Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'nı kurduk. Bu daire başkanlığı sayesinde yurt içinde ve dışında tüm ürünlere ilişkin arzları takip ediyoruz. 8 ülkede 9 tarım müşavirimiz var. Onlara sadece bulunduğunuz ülkeleri değil komşu ülke ve civar ülkeleri de mutlaka mercek altına alın diyoruz.

‘Et ve süt fiyatlarında spekülatif hareket gözlemledik’

Spekülatif hareket gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Ne etimizde ne sütümüzde eksiğimiz gediğimiz yok, gerekirse de gerekli tedbirler alınır. Üreticimizi mağdur etmedik etmeyiz. Kasaplık hayvan tedariki yapılıyor.
Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na 6 bine yakın yeni personel alımı yapılacak. Genç çiftçilere yönelik Uzman Eller Projesiyle verilen destekler 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacak.”
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
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