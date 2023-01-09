https://sputniknews.com.tr/20230109/bakan-kirisci-6-bine-yakin-yeni-personel-istihdam-edecegiz-1065537781.html
Bakan Kirişci: 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz
Bakan Kirişci: 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz
Bakan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz" dedi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T11:02+0300
2023-01-09T11:02+0300
2023-01-09T11:02+0300
türkiye
vahit kirişci
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Bakan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
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vahit kirişci
Bakan Kirişci: 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz
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Ayrıntılar geliyor
Bakan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz" dedi.
Bakan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz." açıklamasında bulundu.