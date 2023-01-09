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https://sputniknews.com.tr/20230109/bakan-kirisci-6-bine-yakin-yeni-personel-istihdam-edecegiz-1065537781.html
Bakan Kirişci: 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz
Bakan Kirişci: 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz
Bakan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz" dedi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
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Bakan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
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vahit kirişci
vahit kirişci

Bakan Kirişci: 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz

11:02 09.01.2023
© İHA / SELÇUK KAYA Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© İHA / SELÇUK KAYA
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Bakan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz" dedi.
Bakan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
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