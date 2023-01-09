https://sputniknews.com.tr/20230109/bakan-akar-yunanistan-yanlis-hesap-yapmasin-1065538044.html
Bakan Akar: Yunanistan yanlış hesap yapmasın
Bakan Akar: Yunanistan yanlış hesap yapmasın
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yunanistan'ın yanlış hesap yapmamasını söyleyen... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T11:27+0300
2023-01-09T11:27+0300
2023-01-09T11:27+0300
türkiye
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hulusi akar
yunanistan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.''Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'' diyen Akar, şöyle devam etti:12 mil uyarısıBakan Akar, Yunanistan'ın Girit’te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiası konusunda ise ''6 milden fazlasını kabul etmeyiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230106/bakan-akar-suriye-ve-irakin-kuzeyindeki-meselemiz-tamamen-teroristlerle-1065450621.html
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türkiye, hulusi akar, yunanistan
türkiye, hulusi akar, yunanistan
Bakan Akar: Yunanistan yanlış hesap yapmasın
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Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yunanistan'ın yanlış hesap yapmamasını söyleyen Akar, ''Tahriklere kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.
''Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'' diyen Akar, şöyle devam etti:
''Bu konuda azimli ve kararlıyız. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın.''
12 mil uyarısı
Bakan Akar, Yunanistan'ın Girit’te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiası konusunda ise ''6 milden fazlasını kabul etmeyiz" dedi.