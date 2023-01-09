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SON DAKİKA | Bakan Akar: Yunanistan yanlış hesap yapmasın
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https://sputniknews.com.tr/20230109/bakan-akar-yunanistan-yanlis-hesap-yapmasin-1065538044.html
Bakan Akar: Yunanistan yanlış hesap yapmasın
Bakan Akar: Yunanistan yanlış hesap yapmasın
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yunanistan'ın yanlış hesap yapmamasını söyleyen... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T11:27+0300
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türkiye
türkiye
hulusi akar
yunanistan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.''Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'' diyen Akar, şöyle devam etti:12 mil uyarısıBakan Akar, Yunanistan'ın Girit’te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiası konusunda ise ''6 milden fazlasını kabul etmeyiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230106/bakan-akar-suriye-ve-irakin-kuzeyindeki-meselemiz-tamamen-teroristlerle-1065450621.html
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türkiye, hulusi akar, yunanistan
türkiye, hulusi akar, yunanistan

Bakan Akar: Yunanistan yanlış hesap yapmasın

11:27 09.01.2023
© AAMilli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen "Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü" kitabının tanıtımı
Milli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü kitabının tanıtımı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yunanistan'ın yanlış hesap yapmamasını söyleyen Akar, ''Tahriklere kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

''Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'' diyen Akar, şöyle devam etti:

''Bu konuda azimli ve kararlıyız. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın.''

12 mil uyarısı

Bakan Akar, Yunanistan'ın Girit’te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiası konusunda ise ''6 milden fazlasını kabul etmeyiz" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü kitabının tanıtımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
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Bakan Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle
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