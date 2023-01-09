https://sputniknews.com.tr/20230109/bakan-akar-yunanistan-yanlis-hesap-yapmasin-1065538044.html

Bakan Akar: Yunanistan yanlış hesap yapmasın

Bakan Akar: Yunanistan yanlış hesap yapmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yunanistan'ın yanlış hesap yapmamasını söyleyen... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T11:27+0300

2023-01-09T11:27+0300

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türkiye

türkiye

hulusi akar

yunanistan

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.''Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'' diyen Akar, şöyle devam etti:12 mil uyarısıBakan Akar, Yunanistan'ın Girit’te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiası konusunda ise ''6 milden fazlasını kabul etmeyiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230106/bakan-akar-suriye-ve-irakin-kuzeyindeki-meselemiz-tamamen-teroristlerle-1065450621.html

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