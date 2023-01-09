https://sputniknews.com.tr/20230109/avusturyada-grip-nedeniyle-2-cocuk-hayatini-kaybetti-1065559914.html

Avusturya’da grip nedeniyle 2 çocuk hayatını kaybetti

Avusturya’da grip nedeniyle 2 çocuk hayatını kaybetti

Avusturya’da Kovid-19’un yanı sıra solunum yolu rahatsızlıklarındaki artış sağlık sisteminde ciddi yoğunluk yaşanmasına yol açarken, Linz kentindeki bir... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T19:36+0300

2023-01-09T19:36+0300

2023-01-09T19:36+0300

dünya

grip

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Avusturya'nın 3. büyük hastanesi olarak kabul edilen Linz’deki Kepler Universitäts Klinkum’dan yapılan açıklamada, grip ve benzeri hastalıklar nedeniyle hastanenin doluluk oranının arttığı, bazı hastaların yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.Açıklamada, Kovid-19’un yanı sıra grip ve RSV olarak adlandırılan solunum yolu virüsü nedeniyle sağlık sisteminde ciddi yoğunluk yaşandığı kaydedildi.Grip ve türevi hastalıkların bazı çocuklarda ağır geçtiği ve farklı hastalıkları tetikleyebildiğine değinilen açıklamada, grip nedeniyle 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, durumu kritik olan 2 çocuğun ise yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ifade edildi.Uzmanlar, ebeveynlere çocuklara grip aşısı yaptırmaları tavsiyesinde bulunurken, eczanelerde Kovid-19, influenza ve RSV virüsünü test eden üçlü test imkanı sunulmaya başlandı.

https://sputniknews.com.tr/20221222/avusturyada-grip-dalgasi-bir-haftada-394-bin-yeni-hasta-1064857663.html

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grip