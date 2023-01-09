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https://sputniknews.com.tr/20230109/arnavutkoydeki-bir-kaucuk-fabrikasinda-dev-yangin-1065532560.html
Arnavutköy’deki bir kauçuk fabrikasında dev yangın
Arnavutköy’deki bir kauçuk fabrikasında dev yangın
İstanbul Arnavutköy’de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T06:33+0300
2023-01-09T06:33+0300
türkiye
istanbul
arnavutköy
yangın
yangın söndürme
fabrika
kauçuk
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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde geniş bir alana kurulan kauçuk fabrikasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri gönderildi.Çevre ilçelerden de çok sayıda takviye itfaiye ekibinin sevk edildiği fabrikadaki yangın, yoğun çalışmalarla kontrol altına alındı.Güçlükle söndürülen yangın sırasında küçük çaplı patlamalar da yaşanan fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları ise sürüyor.Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
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istanbul, arnavutköy, yangın, yangın söndürme, fabrika, kauçuk
istanbul, arnavutköy, yangın, yangın söndürme, fabrika, kauçuk

Arnavutköy’deki bir kauçuk fabrikasında dev yangın

06:33 09.01.2023
© AAArnavutköy’de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.
Arnavutköy’de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
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İstanbul Arnavutköy’de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde geniş bir alana kurulan kauçuk fabrikasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri gönderildi.
Çevre ilçelerden de çok sayıda takviye itfaiye ekibinin sevk edildiği fabrikadaki yangın, yoğun çalışmalarla kontrol altına alındı.
Güçlükle söndürülen yangın sırasında küçük çaplı patlamalar da yaşanan fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
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