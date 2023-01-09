https://sputniknews.com.tr/20230109/arnavutkoydeki-bir-kaucuk-fabrikasinda-dev-yangin-1065532560.html

Arnavutköy’deki bir kauçuk fabrikasında dev yangın

Arnavutköy’deki bir kauçuk fabrikasında dev yangın

İstanbul Arnavutköy’de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T06:33+0300

2023-01-09T06:33+0300

2023-01-09T06:33+0300

türkiye

istanbul

arnavutköy

yangın

yangın söndürme

fabrika

kauçuk

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde geniş bir alana kurulan kauçuk fabrikasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri gönderildi.Çevre ilçelerden de çok sayıda takviye itfaiye ekibinin sevk edildiği fabrikadaki yangın, yoğun çalışmalarla kontrol altına alındı.Güçlükle söndürülen yangın sırasında küçük çaplı patlamalar da yaşanan fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları ise sürüyor.Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

türkiye

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arnavutköy

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istanbul, arnavutköy, yangın, yangın söndürme, fabrika, kauçuk