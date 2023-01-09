https://sputniknews.com.tr/20230109/altili-masanin-son-toplantisinda-milletvekili-listeleri-gundemi-secime-3-partiyle-girilebilir-1065536650.html
Altılı masanın son toplantısında 'milletvekili listeleri' gündemi: 'Seçime 3 partiyle girilebilir'
Altılı masanın son toplantısında 'milletvekili listeleri' gündemi: 'Seçime 3 partiyle girilebilir'
Altılı Masa’nın son liderler zirvesinde “milletvekili aday listeleri” de konuşuldu. Masada iki ya da üç partiyle seçime girme olasılığı gündeme geldi. Masanın... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T10:18+0300
2023-01-09T10:18+0300
2023-01-09T10:18+0300
politika
erken seçim
türkiye
6'lı masa
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Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre, Altı part, 2023 seçimine sekiz simülasyon seçeneğinden biriyle gidecek. İlk seçeneğe göre, altı partinin adayları CHP ve İYİ Parti’nin listelerinde yer alacak. Daha önce “kendi amblemi ve listeleriyle seçime gideceğini” açıklayan DEVA Partisi’nin “Üçüncü bir liste oluşturması” da seçenekler arasında yer alıyor. Listelere ilişkin son karar, “illerde yapılacak kamuoyu araştırmaları ve kurmayların çalışmaları” sonrası verilecek.Habere göre her iki seçenekte de Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin göstereceği adayların diğer partilerin listelerinden seçime gireceği kaydediliyor. Söz konusu listelere ilişkin müzakerelerin “illerdeki kamuoyu yoklamaları sonrası hızlanacağı” kaydedilirken “6’lı masaya ‘görüşmelerde mesafe alındığı’ gerekçesiyle katılamayan BTP’nin aday ya da adaylarının İYİ Parti listelerinden seçime gireceği” dillendiriliyor.Kulislerde, “Gelecek Partisi’nin TBMM’de grup kurmayı arzuladığı, bu nedenle de partili ‘en az 20 ismin listelerin seçilebilecek sıralarında yer alması’ isteminde bulunduğu” belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230104/altili-masa-2-bin-200-maddelik-ortak-politika-belgesini-hazirladi-1065363485.html
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erken seçim, türkiye, 6'lı masa
erken seçim, türkiye, 6'lı masa
Altılı masanın son toplantısında 'milletvekili listeleri' gündemi: 'Seçime 3 partiyle girilebilir'
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Altılı Masa’nın son liderler zirvesinde “milletvekili aday listeleri” de konuşuldu. Masada iki ya da üç partiyle seçime girme olasılığı gündeme geldi. Masanın, “CHP, İYİ Parti ve DEVA” ya da “CHP ve İYİ Parti” listeleriyle seçime gitmesi bekleniyor. Vekil listesi için kamuoyu araştırması yapılacak.
Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberi
ne göre, Altı part, 2023 seçimine sekiz simülasyon seçeneğinden biriyle gidecek. İlk seçeneğe göre, altı partinin adayları CHP ve İYİ Parti’nin listelerinde yer alacak. Daha önce “kendi amblemi ve listeleriyle seçime gideceğini”
açıklayan DEVA Partisi’nin “Üçüncü bir liste oluşturması”
da seçenekler arasında yer alıyor. Listelere ilişkin son karar, “illerde yapılacak kamuoyu araştırmaları ve kurmayların çalışmaları”
sonrası verilecek.
Habere göre her iki seçenekte de Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin göstereceği adayların diğer partilerin listelerinden seçime gireceği kaydediliyor.
Söz konusu listelere ilişkin müzakerelerin “illerdeki kamuoyu yoklamaları sonrası hızlanacağı” kaydedilirken “6’lı masaya ‘görüşmelerde mesafe alındığı’ gerekçesiyle katılamayan BTP’nin aday ya da adaylarının İYİ Parti listelerinden seçime gireceği” dillendiriliyor.
Kulislerde, “Gelecek Partisi’nin TBMM’de grup kurmayı arzuladığı, bu nedenle de partili ‘en az 20 ismin listelerin seçilebilecek sıralarında yer alması’ isteminde bulunduğu” belirtiliyor.