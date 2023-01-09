AK Parti'den, randevu talebini reddeden HDP'ye ilk tepki

"Bu hafta için tüm grup başkanvekillerini aradım, çarşamba günü için kendilerini ziyaret etmek istediğimizi söyledim, Sayın Mustafa Elitaş'la birlikte. Şu ana kadar sadece HDP'den dönüş oldu. Sayın Saruhan Oluç beni aradı ve Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı gerekçe göstererek kabul edemeyeceklerini söyledi. Ben de kendisine bunun o konuyla hiçbir alakası olmadığını ifade ettim. Daha evvel bir HDP'li milletvekilinin milletvekilliği düştü. Anayasa Mahkemesi onların lehine karar verdi. Yani bir onların lehine karar verdiğinde kabul eden ama kendi aleyhine verdiğinde bunu reddeden, böyle bir şey olamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan hem bireyler hem kurumlar olarak yargı kararlarıyla bağlıyız. İtirazımız olabilir ama herkesin yargı kararlarının bu manada bağlayıcı olduğunu hatırlaması lazım."