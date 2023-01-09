https://sputniknews.com.tr/20230109/ak-partiden-randevu-talebini-reddeden-hdpye-ilk-tepki-1065561961.html
AK Parti'den, randevu talebini reddeden HDP'ye ilk tepki
AK Parti'den, randevu talebini reddeden HDP'ye ilk tepki
Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere, AK Parti'nin randevu talebini reddeden HDP'ye ilk yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanvekili... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T20:32+0300
2023-01-09T20:32+0300
2023-01-09T20:44+0300
politika
özlem zengin
hdp
ak parti
saruhan oluç
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HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP'nin kapatılmasına yönelik davanın Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) devam ettiğini ve partisinin hazine yardım hesaplarına AYM tarafından geçici blokaj konulması nedeniyle AK Parti'ye randevu vermeme kararı aldıklarını duyurdu.Oluç'un açıklamasına ilk yanıt ise AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından verildi.T24'ten Eray Görgülü'ye konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bu görüşmelerin "Türkiye için önemli bir adım" olduğunu, HDP seçmeninin de bu konuyu önemsediğini düşündüğünü belirterek, "Başörtüsü Türkiye'de siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün kadınların bir meselesidir. Hatta erkeklerin de bir meselesidir. Bu konuyu müzakere etmeyi anlamlı buluyorum. Ve onlar bunu bence bir tür siyasi malzemeye dönüştürmeyi tercih ettiler. Onların kararı böyle oldu" dedi.Özlem Zengin ayrıca şunları ifade etti:
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özlem zengin, hdp, ak parti, saruhan oluç
özlem zengin, hdp, ak parti, saruhan oluç
AK Parti'den, randevu talebini reddeden HDP'ye ilk tepki
20:32 09.01.2023 (güncellendi: 20:44 09.01.2023) Abone ol
Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere, AK Parti'nin randevu talebini reddeden HDP'ye ilk yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Onlar bunu siyasi malzemeye dönüştürmeyi tercih ettiler" dedi.
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP'nin kapatılmasına yönelik davanın Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) devam ettiğini ve partisinin hazine yardım hesaplarına AYM tarafından geçici blokaj konulması nedeniyle AK Parti'ye randevu vermeme kararı aldıklarını duyurdu.
Oluç'un açıklamasına ilk yanıt ise AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından verildi.
T24'ten Eray Görgülü
'ye konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin,
bu görüşmelerin "Türkiye için önemli bir adım"
olduğunu, HDP seçmeninin de bu konuyu önemsediğini düşündüğünü belirterek, "Başörtüsü Türkiye'de siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün kadınların bir meselesidir. Hatta erkeklerin de bir meselesidir. Bu konuyu müzakere etmeyi anlamlı buluyorum. Ve onlar bunu bence bir tür siyasi malzemeye dönüştürmeyi tercih ettiler. Onların kararı böyle oldu"
dedi.
Özlem Zengin ayrıca şunları ifade etti:
"Bu hafta için tüm grup başkanvekillerini aradım, çarşamba günü için kendilerini ziyaret etmek istediğimizi söyledim, Sayın Mustafa Elitaş'la birlikte. Şu ana kadar sadece HDP'den dönüş oldu. Sayın Saruhan Oluç beni aradı ve Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı gerekçe göstererek kabul edemeyeceklerini söyledi. Ben de kendisine bunun o konuyla hiçbir alakası olmadığını ifade ettim. Daha evvel bir HDP'li milletvekilinin milletvekilliği düştü. Anayasa Mahkemesi onların lehine karar verdi. Yani bir onların lehine karar verdiğinde kabul eden ama kendi aleyhine verdiğinde bunu reddeden, böyle bir şey olamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan hem bireyler hem kurumlar olarak yargı kararlarıyla bağlıyız. İtirazımız olabilir ama herkesin yargı kararlarının bu manada bağlayıcı olduğunu hatırlaması lazım."