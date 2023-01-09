https://sputniknews.com.tr/20230109/ak-parti-basortusu-duzenlemesi-icin-partilerden-randevu-istedi-1065554381.html

AK Parti başörtüsü düzenlemesi için partilerden randevu istedi

AK Parti başörtüsü düzenlemesi için partilerden randevu istedi

AK Parti başörtüsü ve aile yapısını içeren düzenlemeye destek için partilerden randevu istedi. MHP randevu verirken, HDP reddetti, CHP ve İYİ Parti'de ise... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T16:48+0300

2023-01-09T16:48+0300

2023-01-09T16:48+0300

politika

ak parti

başörtüsü

randevu

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AK Parti, başörtüsü için Anayasa değişikliği için partileri ziyarete başlıyor. CHP, İYİ Parti ve HDP'den randevu talep edildi. AK Parti heyeti MHP ile çarşamba günü görüşecek.AK Parti, başörtüsü ve aile yapısını içeren Anayasa Değişikliği Kanun Teklifini görüşmek üzere Meclis'te grubu bulunan partilerle bir araya geliyor.Bu kapsamda AK Parti, MHP ile çarşamba günü bir araya gelecekken, HDP teklifi reddetti. CHP ve İYİ Parti ise teklifi değerlendirecek.HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, görüşme talebine ilişkin, "HDP'ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davasının devam ettirilmesi, en son hazine yardımının geçici bloke kararı nedenleri ile AK Parti ile görüşmeme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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ak parti, başörtüsü, randevu