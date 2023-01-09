Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230109/ak-parti-basortusu-duzenlemesi-icin-partilerden-randevu-istedi-1065554381.html
AK Parti başörtüsü düzenlemesi için partilerden randevu istedi
AK Parti başörtüsü düzenlemesi için partilerden randevu istedi
AK Parti başörtüsü ve aile yapısını içeren düzenlemeye destek için partilerden randevu istedi. MHP randevu verirken, HDP reddetti, CHP ve İYİ Parti'de ise... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T16:48+0300
2023-01-09T16:48+0300
politika
ak parti
başörtüsü
randevu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102829/39/1028293935_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_156f64cd2a48b2555240defca1a54811.jpg
AK Parti, başörtüsü için Anayasa değişikliği için partileri ziyarete başlıyor. CHP, İYİ Parti ve HDP'den randevu talep edildi. AK Parti heyeti MHP ile çarşamba günü görüşecek.AK Parti, başörtüsü ve aile yapısını içeren Anayasa Değişikliği Kanun Teklifini görüşmek üzere Meclis'te grubu bulunan partilerle bir araya geliyor.Bu kapsamda AK Parti, MHP ile çarşamba günü bir araya gelecekken, HDP teklifi reddetti. CHP ve İYİ Parti ise teklifi değerlendirecek.HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, görüşme talebine ilişkin, "HDP'ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davasının devam ettirilmesi, en son hazine yardımının geçici bloke kararı nedenleri ile AK Parti ile görüşmeme kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102829/39/1028293935_356:0:2489:1600_1920x0_80_0_0_39fcad207f83dbffd0f468d49085bc84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, başörtüsü, randevu
ak parti, başörtüsü, randevu

AK Parti başörtüsü düzenlemesi için partilerden randevu istedi

16:48 09.01.2023
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© AA
Abone olTelegram
AK Parti başörtüsü ve aile yapısını içeren düzenlemeye destek için partilerden randevu istedi. MHP randevu verirken, HDP reddetti, CHP ve İYİ Parti'de ise görüşmeler sürüyor.
AK Parti, başörtüsü için Anayasa değişikliği için partileri ziyarete başlıyor. CHP, İYİ Parti ve HDP'den randevu talep edildi. AK Parti heyeti MHP ile çarşamba günü görüşecek.
AK Parti, başörtüsü ve aile yapısını içeren Anayasa Değişikliği Kanun Teklifini görüşmek üzere Meclis'te grubu bulunan partilerle bir araya geliyor.
Bu kapsamda AK Parti, MHP ile çarşamba günü bir araya gelecekken, HDP teklifi reddetti. CHP ve İYİ Parti ise teklifi değerlendirecek.
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, görüşme talebine ilişkin, "HDP'ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davasının devam ettirilmesi, en son hazine yardımının geçici bloke kararı nedenleri ile AK Parti ile görüşmeme kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала