https://sputniknews.com.tr/20230109/ak-parti-basortusu-duzenlemesi-icin-partilerden-randevu-istedi-1065554381.html
AK Parti başörtüsü düzenlemesi için partilerden randevu istedi
AK Parti başörtüsü düzenlemesi için partilerden randevu istedi
AK Parti başörtüsü ve aile yapısını içeren düzenlemeye destek için partilerden randevu istedi. MHP randevu verirken, HDP reddetti, CHP ve İYİ Parti'de ise... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T16:48+0300
2023-01-09T16:48+0300
2023-01-09T16:48+0300
politika
ak parti
başörtüsü
randevu
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AK Parti, başörtüsü için Anayasa değişikliği için partileri ziyarete başlıyor. CHP, İYİ Parti ve HDP'den randevu talep edildi. AK Parti heyeti MHP ile çarşamba günü görüşecek.AK Parti, başörtüsü ve aile yapısını içeren Anayasa Değişikliği Kanun Teklifini görüşmek üzere Meclis'te grubu bulunan partilerle bir araya geliyor.Bu kapsamda AK Parti, MHP ile çarşamba günü bir araya gelecekken, HDP teklifi reddetti. CHP ve İYİ Parti ise teklifi değerlendirecek.HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, görüşme talebine ilişkin, "HDP'ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davasının devam ettirilmesi, en son hazine yardımının geçici bloke kararı nedenleri ile AK Parti ile görüşmeme kararı aldık" ifadelerini kullandı.
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ak parti, başörtüsü, randevu
ak parti, başörtüsü, randevu
AK Parti başörtüsü düzenlemesi için partilerden randevu istedi
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AK Parti başörtüsü ve aile yapısını içeren düzenlemeye destek için partilerden randevu istedi. MHP randevu verirken, HDP reddetti, CHP ve İYİ Parti'de ise görüşmeler sürüyor.
AK Parti, başörtüsü için Anayasa değişikliği için partileri ziyarete başlıyor. CHP, İYİ Parti ve HDP'den randevu talep edildi. AK Parti heyeti MHP ile çarşamba günü görüşecek.
AK Parti, başörtüsü ve aile yapısını içeren Anayasa Değişikliği Kanun Teklifini görüşmek üzere Meclis'te grubu bulunan partilerle bir araya geliyor.
Bu kapsamda AK Parti, MHP ile çarşamba günü bir araya gelecekken, HDP teklifi reddetti. CHP ve İYİ Parti ise teklifi değerlendirecek.
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, görüşme talebine ilişkin, "HDP'ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davasının devam ettirilmesi, en son hazine yardımının geçici bloke kararı nedenleri ile AK Parti ile görüşmeme kararı aldık" ifadelerini kullandı.