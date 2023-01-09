https://sputniknews.com.tr/20230109/ak-parti-anayasa-degisikligi-icin-ikinci-tura-cikacak-en-az-26-milletvekiline-ihtiyac-var-1065550108.html
AK Parti Anayasa değişikliği için ikinci tura çıkacak: En az 26 milletvekiline ihtiyaç var
AK Parti Anayasa değişikliği için ikinci tura çıkacak: En az 26 milletvekiline ihtiyaç var
AK Parti başörtüsü ve aile yapısını düzenleyen Anayasa teklifine destek için ikinci defa Meclis'te grubu bulunan partileri dolaşacak. AK Parti bu hafta içinde... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T15:09+0300
2023-01-09T15:09+0300
2023-01-09T15:09+0300
politika
ak parti
anayasa
cumhur ittifakı
millet ittifakı
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AK Parti, "başörtüsü düzenlemesi" ve "ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifini" görüşmek üzere ikinci kez Meclis'te grubu olan siyasi partileri ziyaret edecek. AK Parti kurmayları bu hafta içinde MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarından randevu talep etti. AK Parti kurmayları kasım ayı başında Meclis'te grubu bulunan partilere giderek o dönemde hazırlık aşmasında olan tekliflerine destek istemişti.Bu görüşmelerde AK Parti, Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesi ile ailenin korunmasını ve çocuk haklarını düzenleyen 41. maddesinde değişiklik öngören kanun teklifi için muhalefetin desteğini isteyecek.Erdoğan’ın sözü hatırlatılacakAK Parti kurmayları görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında dile getirdiği “Meclis Genel Kurulu'nda 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilirse biz önümüze gelen değişikliği onaylar ve yürürlüğe sokarız. Ama bu teklif, 400'ün altında ve 360'ın üzerinde bir oy sayısıyla Meclis'ten çıkarsa zaten Anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor” sözlerini muhalefete hatırlatacak. 400’ü bulunması durumunda yasanın referanduma götürülmeyeceğinin altı çizilecek.Genel Kurul'da iki defa görüşülecekBu görüşmeler sonrasında AK Parti’nin düzenlemesi meclis takvimine alınacak. Düzenleme önce Anayasa komisyonunda ardında Genel Kurul’da ele alınacak. Genel Kurulda teklif iki defa görüşülecek. İki görüşme arasında 48 saat zaman geçecek. Teklif 400 milletvekili tarafından kabul edilir ise Cumhurbaşkanı'nın onayına gönderilecek. Cumhurbaşkanının düzenlemeyi imzalayama ya da referanduma götürmeye hakkı bulunuyor. Anayasa değişiklik teklifine 400’den az 360’dan fazla vekil evet der ise teklif cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulmak zorunda.Referandum için en az 26 vekile gerek varCumhur İttifakı’nın Meclis'teki sandalye sayısı 335. Meclis Başkanı bu oylamada oy kullanamıyor. Bu nedenle Cumhur İttifakı’nın 334 milletvekilinin evet demesi durumunda düzenlemenin referanduma gidebilmesi için 26 milletvekiline ihtiyaç var. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi için ise Cumhur İttifakı dışından 66 milletvekilinin daha evet demesi gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20221209/anayasa-degisiklik-teklifi-tbmm-baskanligina-sundu-1064386739.html
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Osman Nuri Cerit
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ak parti, anayasa, cumhur ittifakı, millet ittifakı, mhp, hdp, chp, iyi parti, tbmm
ak parti, anayasa, cumhur ittifakı, millet ittifakı, mhp, hdp, chp, iyi parti, tbmm
AK Parti Anayasa değişikliği için ikinci tura çıkacak: En az 26 milletvekiline ihtiyaç var
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Özel
AK Parti başörtüsü ve aile yapısını düzenleyen Anayasa teklifine destek için ikinci defa Meclis'te grubu bulunan partileri dolaşacak. AK Parti bu hafta içinde gruplardan randevu talep etti. Anayasa düzenlemesinin Meclis'te yasalaşması için 400, referanduma gitmesi için 360 oyla kabul edilmesi gerekiyor.
AK Parti, "başörtüsü düzenlemesi" ve "ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifini" görüşmek üzere ikinci kez Meclis'te grubu olan siyasi partileri ziyaret edecek. AK Parti kurmayları bu hafta içinde MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarından randevu talep etti. AK Parti kurmayları kasım ayı başında Meclis'te grubu bulunan partilere giderek o dönemde hazırlık aşmasında olan tekliflerine destek istemişti.
Bu görüşmelerde AK Parti, Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesi ile ailenin korunmasını ve çocuk haklarını düzenleyen 41. maddesinde değişiklik öngören kanun teklifi için muhalefetin desteğini isteyecek.
Erdoğan’ın sözü hatırlatılacak
AK Parti kurmayları görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında dile getirdiği “Meclis Genel Kurulu'nda 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilirse biz önümüze gelen değişikliği onaylar ve yürürlüğe sokarız. Ama bu teklif, 400'ün altında ve 360'ın üzerinde bir oy sayısıyla Meclis'ten çıkarsa zaten Anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor” sözlerini muhalefete hatırlatacak. 400’ü bulunması durumunda yasanın referanduma götürülmeyeceğinin altı çizilecek.
Genel Kurul'da iki defa görüşülecek
Bu görüşmeler sonrasında AK Parti’nin düzenlemesi meclis takvimine alınacak. Düzenleme önce Anayasa komisyonunda ardında Genel Kurul’da ele alınacak. Genel Kurulda teklif iki defa görüşülecek. İki görüşme arasında 48 saat zaman geçecek. Teklif 400 milletvekili tarafından kabul edilir ise Cumhurbaşkanı'nın onayına gönderilecek. Cumhurbaşkanının düzenlemeyi imzalayama ya da referanduma götürmeye hakkı bulunuyor. Anayasa değişiklik teklifine 400’den az 360’dan fazla vekil evet der ise teklif cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulmak zorunda.
Referandum için en az 26 vekile gerek var
Cumhur İttifakı’nın Meclis'teki sandalye sayısı 335. Meclis Başkanı bu oylamada oy kullanamıyor. Bu nedenle Cumhur İttifakı’nın 334 milletvekilinin evet demesi durumunda düzenlemenin referanduma gidebilmesi için 26 milletvekiline ihtiyaç var. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi için ise Cumhur İttifakı dışından 66 milletvekilinin daha evet demesi gerekiyor.