https://sputniknews.com.tr/20230109/adanada-maraton-kosucularina-su-yerine-ciger-sis-verildi-1065540292.html

Adana'da maraton koşucularına yarış esnasında su yerine ciğer şiş verildi

Adana'da maraton koşucularına yarış esnasında su yerine ciğer şiş verildi

Adana’da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ‘5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nda koşuculara su yerine ciğer ikram... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T12:07+0300

2023-01-09T12:07+0300

2023-01-09T12:07+0300

yaşam

adana

koşu

maraton

ciğer

çiftetelli

yarış

et

eğlence

sporcu

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Adana’da kentin kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında, ‘5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’ gerçekleştirildi. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen maratona, farkı ülkelerden bin 79 sporcu katıldı.Atletler, 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park’taki bitiş çizgisine ulaştı.Maratonlarda genellikle, kulvar kenarında koşuculara su tutulurken, Adana’da ikram şehre uygun şekilde yapıldı. Kulvar kenarında bekleyen bir vatandaş, koşuculara ciğer şiş ve lavaş uzattı. Koşucular ikramı geri çevirmedi.Maratonu bırakıp çiftetelli oynadılarMaratona katılan bir grup sporcu tarihi taş köprüden geçerken koşuyu bırakıp çiftetelli oynarken, bir baba da maratona bebek arabasıyla katıldı.

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adana, koşu, maraton, ciğer, çiftetelli, yarış, et, eğlence, sporcu