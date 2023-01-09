https://sputniknews.com.tr/20230109/adanada-maraton-kosucularina-su-yerine-ciger-sis-verildi-1065540292.html
Adana'da maraton koşucularına yarış esnasında su yerine ciğer şiş verildi
Adana'da maraton koşucularına yarış esnasında su yerine ciğer şiş verildi
Adana’da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ‘5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nda koşuculara su yerine ciğer ikram... 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T12:07+0300
2023-01-09T12:07+0300
2023-01-09T12:07+0300
yaşam
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sporcu
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Adana’da kentin kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında, ‘5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’ gerçekleştirildi. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen maratona, farkı ülkelerden bin 79 sporcu katıldı.Atletler, 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park’taki bitiş çizgisine ulaştı.Maratonlarda genellikle, kulvar kenarında koşuculara su tutulurken, Adana’da ikram şehre uygun şekilde yapıldı. Kulvar kenarında bekleyen bir vatandaş, koşuculara ciğer şiş ve lavaş uzattı. Koşucular ikramı geri çevirmedi.Maratonu bırakıp çiftetelli oynadılarMaratona katılan bir grup sporcu tarihi taş köprüden geçerken koşuyu bırakıp çiftetelli oynarken, bir baba da maratona bebek arabasıyla katıldı.
adana
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adana, koşu, maraton, ciğer, çiftetelli, yarış, et, eğlence, sporcu
adana, koşu, maraton, ciğer, çiftetelli, yarış, et, eğlence, sporcu
Adana'da maraton koşucularına yarış esnasında su yerine ciğer şiş verildi
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Adana’da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ‘5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nda koşuculara su yerine ciğer ikram edildi. Sporcular ayrıca belli bölgelerde koşuyu bırakıp davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı.
Adana’da kentin kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında, ‘5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’ gerçekleştirildi. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen maratona, farkı ülkelerden bin 79 sporcu katıldı.
Atletler, 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park’taki bitiş çizgisine ulaştı.
Maratonlarda genellikle, kulvar kenarında koşuculara su tutulurken, Adana’da ikram şehre uygun şekilde yapıldı. Kulvar kenarında bekleyen bir vatandaş, koşuculara ciğer şiş ve lavaş uzattı. Koşucular ikramı geri çevirmedi.
Maratonu bırakıp çiftetelli oynadılar
Maratona katılan bir grup sporcu tarihi taş köprüden geçerken koşuyu bırakıp çiftetelli oynarken, bir baba da maratona bebek arabasıyla katıldı.