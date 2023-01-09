Pandemi yüzünden ara verilmişti: Geleneksel 'pantolonsuz metro yolculuğu' yeniden başladı

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New York City'de yedi pantolonsuz adam metroya binmişti. Adamların birbirlerini tanımıyormuş gibi yaptığı ve her durakta bir kişinin bindiği olayda, pantolonsuz adamlar kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. 2007'de ise, etkinliğe yüzlerce kişi katılmıştı.