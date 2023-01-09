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Pandemi yüzünden ara verilmişti: Geleneksel 'pantolonsuz metro yolculuğu' yeniden başladı
Pandemi yüzünden ara verilmişti: Geleneksel 'pantolonsuz metro yolculuğu' yeniden başladı
ABD'de başlayıp Londra'da devam eden ve koronavirüs nedeniyle 2 yıldır yapılamayan 'pantolonsuz metro yolculuğu' yeniden başladı. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, pantolon, pantolonsuz metro yolculuğu, metro, londra
фото, pantolon, pantolonsuz metro yolculuğu, metro, londra

Pandemi yüzünden ara verilmişti: Geleneksel 'pantolonsuz metro yolculuğu' yeniden başladı

12:37 09.01.2023 (güncellendi: 12:43 09.01.2023)
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ABD'de başlayıp Londra'da devam eden ve koronavirüs nedeniyle 2 yıldır yapılamayan 'pantolonsuz metro yolculuğu' yeniden başladı.
© AFP 2022

İngiltere'nin başkenti Londra'da, geleneksel olarak düzenlenen 'pantolonsuz metro yolculuğu' düzenlendi.

Bu gelenek, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılından beri düzenlenmiyordu.

İngiltere&#x27;nin başkenti Londra&#x27;da, geleneksel olarak düzenlenen &#x27;pantolonsuz metro yolculuğu&#x27; düzenlendi.Bu gelenek, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılından beri düzenlenmiyordu. - Sputnik Türkiye
1/4
© AFP 2022

İngiltere'nin başkenti Londra'da, geleneksel olarak düzenlenen 'pantolonsuz metro yolculuğu' düzenlendi.

Bu gelenek, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılından beri düzenlenmiyordu.

© AFP 2022

Londra merkezli The Stiff Upper Lip Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, pantolonsuz yolcular dün öğleden sonra Çin mahallesi durağında bir araya gelerek yolculuklarına başladı.

Konuyla ilgili yayınlanan fotoğraflarda, katılımcılardan bazılarının değişik renkte ve yazılı iç çamaşırları giydikleri görüldü.

Londra merkezli The Stiff Upper Lip Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, pantolonsuz yolcular dün öğleden sonra Çin mahallesi durağında bir araya gelerek yolculuklarına başladı.Konuyla ilgili yayınlanan fotoğraflarda, katılımcılardan bazılarının değişik renkte ve yazılı iç çamaşırları giydikleri görüldü. - Sputnik Türkiye
2/4
© AFP 2022

Londra merkezli The Stiff Upper Lip Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, pantolonsuz yolcular dün öğleden sonra Çin mahallesi durağında bir araya gelerek yolculuklarına başladı.

Konuyla ilgili yayınlanan fotoğraflarda, katılımcılardan bazılarının değişik renkte ve yazılı iç çamaşırları giydikleri görüldü.

© AFP 2022

Pantolonsuz Tüp Yolculuğu 2009 yılında başladı ve Improv Everywhere tarafından 2002'de New York'ta oluşturulan Pantolonsuz Metro Gezisinden ilham aldı.

Pantolonsuz Tüp Yolculuğu 2009 yılında başladı ve Improv Everywhere tarafından 2002&#x27;de New York&#x27;ta oluşturulan Pantolonsuz Metro Gezisinden ilham aldı. - Sputnik Türkiye
3/4
© AFP 2022

Pantolonsuz Tüp Yolculuğu 2009 yılında başladı ve Improv Everywhere tarafından 2002'de New York'ta oluşturulan Pantolonsuz Metro Gezisinden ilham aldı.

© AFP 2022

New York City'de yedi pantolonsuz adam metroya binmişti. Adamların birbirlerini tanımıyormuş gibi yaptığı ve her durakta bir kişinin bindiği olayda, pantolonsuz adamlar kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. 2007'de ise, etkinliğe yüzlerce kişi katılmıştı.

New York City&#x27;de yedi pantolonsuz adam metroya binmişti. Adamların birbirlerini tanımıyormuş gibi yaptığı ve her durakta bir kişinin bindiği olayda, pantolonsuz adamlar kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. 2007&#x27;de ise, etkinliğe yüzlerce kişi katılmıştı. - Sputnik Türkiye
4/4
© AFP 2022

New York City'de yedi pantolonsuz adam metroya binmişti. Adamların birbirlerini tanımıyormuş gibi yaptığı ve her durakta bir kişinin bindiği olayda, pantolonsuz adamlar kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. 2007'de ise, etkinliğe yüzlerce kişi katılmıştı.

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