https://sputniknews.com.tr/20230108/vucic-rusyaya-yaptirimlari-desteklersek-kosovayi-tanimamizi-da-talep-ederler---1065522165.html
Sırbistan: Rusya'ya yaptırımları desteklersek Kosova'yı tanımamızı da talep ederler
Sırbistan: Rusya'ya yaptırımları desteklersek Kosova'yı tanımamızı da talep ederler
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'ya yaptırımları desteklemeleri halinde Batı'nın Belgrad'dan hemen Kosova'yla anlaşma imzalamasını da talep... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T16:44+0300
2023-01-08T16:44+0300
2023-01-08T16:45+0300
ukrayna krizi
sırbistan
rusya
yaptırım
kosova
aleksandr vucic
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Sırbistan'da yayın yapan TV Pink'e demeç veren Vucic, yaklaşık 100 gündür Batı'nın baskısına direndiklerini ve Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddettiklerini belirterek bu konuda Batı'ya herhangi bir vaatte bulunmayacağını ifade etti. Vucic, "Eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'i onlara verdik. Neden devlet başkanımızı verdik? Verdikten sonra AB'nin bir parçası mı olduk? Hayır, bunun ardından kendi başbakanımızı (Zoran Dindic) öldürdük ve bunun ulusal kuvvetlerin işi olduğundan emin değilim. Daha sonra Ratko Mladic'i, Radovan Karadzic'i tutuklamızı söylediler ve gizli operasyonlar düzenlediler. Peki ne elde ettik? Vize serbestisi! Şimdi ise eğer yaptırım uygularsak, o zaman Kosova'yla anlaşma yapmanın zamanı gelmiştir demek" dedi. Vucic, Belgrad tarafından resmen tanınmadan Kosova'ya BM üyeliği verilmesinin söz konusu olabileceğinin de altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230108/vucic-nato-sirbistanin-kosovaya-askeri-birlik-gonderme-talebini-reddetti-1065515293.html
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sırbistan, rusya, yaptırım, kosova, aleksandr vucic
sırbistan, rusya, yaptırım, kosova, aleksandr vucic
Sırbistan: Rusya'ya yaptırımları desteklersek Kosova'yı tanımamızı da talep ederler
16:44 08.01.2023 (güncellendi: 16:45 08.01.2023) Abone ol
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'ya yaptırımları desteklemeleri halinde Batı'nın Belgrad'dan hemen Kosova'yla anlaşma imzalamasını da talep edeceğini vurguladı.
Sırbistan'da yayın yapan TV Pink'e demeç veren Vucic, yaklaşık 100 gündür Batı'nın baskısına direndiklerini ve Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddettiklerini belirterek bu konuda Batı'ya herhangi bir vaatte bulunmayacağını ifade etti.
Vucic, "Eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'i onlara verdik. Neden devlet başkanımızı verdik? Verdikten sonra AB'nin bir parçası mı olduk? Hayır, bunun ardından kendi başbakanımızı (Zoran Dindic) öldürdük ve bunun ulusal kuvvetlerin işi olduğundan emin değilim. Daha sonra Ratko Mladic'i, Radovan Karadzic'i tutuklamızı söylediler ve gizli operasyonlar düzenlediler. Peki ne elde ettik? Vize serbestisi! Şimdi ise eğer yaptırım uygularsak, o zaman Kosova'yla anlaşma yapmanın zamanı gelmiştir demek" dedi.
Vucic, Belgrad tarafından resmen tanınmadan Kosova'ya BM üyeliği verilmesinin söz konusu olabileceğinin de altını çizdi.