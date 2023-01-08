https://sputniknews.com.tr/20230108/vucic-rusyaya-yaptirimlari-desteklersek-kosovayi-tanimamizi-da-talep-ederler---1065522165.html

Sırbistan: Rusya'ya yaptırımları desteklersek Kosova'yı tanımamızı da talep ederler

Sırbistan: Rusya'ya yaptırımları desteklersek Kosova'yı tanımamızı da talep ederler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'ya yaptırımları desteklemeleri halinde Batı'nın Belgrad'dan hemen Kosova'yla anlaşma imzalamasını da talep... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T16:44+0300

2023-01-08T16:44+0300

2023-01-08T16:45+0300

ukrayna krizi

sırbistan

rusya

yaptırım

kosova

aleksandr vucic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065522327_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_f42cc2207290ecc099a6460bdcaa0665.jpg

Sırbistan'da yayın yapan TV Pink'e demeç veren Vucic, yaklaşık 100 gündür Batı'nın baskısına direndiklerini ve Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddettiklerini belirterek bu konuda Batı'ya herhangi bir vaatte bulunmayacağını ifade etti. Vucic, "Eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'i onlara verdik. Neden devlet başkanımızı verdik? Verdikten sonra AB'nin bir parçası mı olduk? Hayır, bunun ardından kendi başbakanımızı (Zoran Dindic) öldürdük ve bunun ulusal kuvvetlerin işi olduğundan emin değilim. Daha sonra Ratko Mladic'i, Radovan Karadzic'i tutuklamızı söylediler ve gizli operasyonlar düzenlediler. Peki ne elde ettik? Vize serbestisi! Şimdi ise eğer yaptırım uygularsak, o zaman Kosova'yla anlaşma yapmanın zamanı gelmiştir demek" dedi. Vucic, Belgrad tarafından resmen tanınmadan Kosova'ya BM üyeliği verilmesinin söz konusu olabileceğinin de altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230108/vucic-nato-sirbistanin-kosovaya-askeri-birlik-gonderme-talebini-reddetti-1065515293.html

sırbistan

rusya

kosova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan, rusya, yaptırım, kosova, aleksandr vucic