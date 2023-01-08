https://sputniknews.com.tr/20230108/ukraynanin-donetskteki-2-termik-elektrik-santraline-saldirdi-1-kadin-oldu---1065515709.html
Ukrayna'nın Donetsk'teki 2 termik elektrik santraline saldırdı, 1 kadın öldü
Ukrayna'nın Donetsk'teki 2 termik elektrik santraline saldırdı, 1 kadın öldü
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ordusunun DHC'ye yönelik saldırısında Starobeşevskaya ve Zuevskaya termik... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T13:34+0300
2023-01-08T13:34+0300
2023-01-08T13:36+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065515783_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_fe4f628e93a5dd5882b6e9086df3eec3.jpg
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin açıklamasına göre Ukrayna güçleri, Zuevskaya termik elektrik santralinin bulunduğu Zugres kentine Toçka-U tipi füze sistemleriyle ateş açtı. Saldırı sonucunda santralin altyapısında hasar meydana geldi. Novıy Svet yerleşimine düzenlenen saldırıda ise Starobeşevskaya termik elektrik santrali çok namlulu roketatar silahının hedefinde kaldı ve hasar aldı. Bu arada Starobeşevskaya ilçe yönetimi, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda 1 kadının öldüğünü, 2 santral çalışanının enkaz altında bulunabileceğini bildirdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
rusya
ukrayna
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065515783_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_84074ab799e691eca9794f87237f3f93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donetsk, saldırı
rusya, ukrayna, donetsk, saldırı
Ukrayna'nın Donetsk'teki 2 termik elektrik santraline saldırdı, 1 kadın öldü
13:34 08.01.2023 (güncellendi: 13:36 08.01.2023) Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ordusunun DHC'ye yönelik saldırısında Starobeşevskaya ve Zuevskaya termik elektrik santrallerinin hasar aldığını duyurdu. Saldırılarda 1 kadının hayatını kaybettiği açıklandı.
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin açıklamasına göre Ukrayna güçleri, Zuevskaya termik elektrik santralinin bulunduğu Zugres kentine Toçka-U tipi füze sistemleriyle ateş açtı. Saldırı sonucunda santralin altyapısında hasar meydana geldi.
Novıy Svet yerleşimine düzenlenen saldırıda ise Starobeşevskaya termik elektrik santrali çok namlulu roketatar silahının hedefinde kaldı ve hasar aldı.
Bu arada Starobeşevskaya ilçe yönetimi, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda 1 kadının öldüğünü, 2 santral çalışanının enkaz altında bulunabileceğini bildirdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.