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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230108/ukraynanin-donetskteki-2-termik-elektrik-santraline-saldirdi-1-kadin-oldu---1065515709.html
Ukrayna'nın Donetsk'teki 2 termik elektrik santraline saldırdı, 1 kadın öldü
Ukrayna'nın Donetsk'teki 2 termik elektrik santraline saldırdı, 1 kadın öldü
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ordusunun DHC'ye yönelik saldırısında Starobeşevskaya ve Zuevskaya termik... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T13:34+0300
2023-01-08T13:36+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
saldırı
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Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin açıklamasına göre Ukrayna güçleri, Zuevskaya termik elektrik santralinin bulunduğu Zugres kentine Toçka-U tipi füze sistemleriyle ateş açtı. Saldırı sonucunda santralin altyapısında hasar meydana geldi. Novıy Svet yerleşimine düzenlenen saldırıda ise Starobeşevskaya termik elektrik santrali çok namlulu roketatar silahının hedefinde kaldı ve hasar aldı. Bu arada Starobeşevskaya ilçe yönetimi, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda 1 kadının öldüğünü, 2 santral çalışanının enkaz altında bulunabileceğini bildirdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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rusya, ukrayna, donetsk, saldırı

Ukrayna'nın Donetsk'teki 2 termik elektrik santraline saldırdı, 1 kadın öldü

13:34 08.01.2023 (güncellendi: 13:36 08.01.2023)
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinDonetsk- Ukrayna operasyonu
Donetsk- Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© Sputnik / Валерий Мельников
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ordusunun DHC'ye yönelik saldırısında Starobeşevskaya ve Zuevskaya termik elektrik santrallerinin hasar aldığını duyurdu. Saldırılarda 1 kadının hayatını kaybettiği açıklandı.
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin açıklamasına göre Ukrayna güçleri, Zuevskaya termik elektrik santralinin bulunduğu Zugres kentine Toçka-U tipi füze sistemleriyle ateş açtı. Saldırı sonucunda santralin altyapısında hasar meydana geldi.
Novıy Svet yerleşimine düzenlenen saldırıda ise Starobeşevskaya termik elektrik santrali çok namlulu roketatar silahının hedefinde kaldı ve hasar aldı.
Bu arada Starobeşevskaya ilçe yönetimi, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda 1 kadının öldüğünü, 2 santral çalışanının enkaz altında bulunabileceğini bildirdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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