https://sputniknews.com.tr/20230108/ukraynanin-donetskteki-2-termik-elektrik-santraline-saldirdi-1-kadin-oldu---1065515709.html

Ukrayna'nın Donetsk'teki 2 termik elektrik santraline saldırdı, 1 kadın öldü

Ukrayna'nın Donetsk'teki 2 termik elektrik santraline saldırdı, 1 kadın öldü

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi, Ukrayna ordusunun DHC'ye yönelik saldırısında Starobeşevskaya ve Zuevskaya termik... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T13:34+0300

2023-01-08T13:34+0300

2023-01-08T13:36+0300

ukrayna krizi

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saldırı

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Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin açıklamasına göre Ukrayna güçleri, Zuevskaya termik elektrik santralinin bulunduğu Zugres kentine Toçka-U tipi füze sistemleriyle ateş açtı. Saldırı sonucunda santralin altyapısında hasar meydana geldi. Novıy Svet yerleşimine düzenlenen saldırıda ise Starobeşevskaya termik elektrik santrali çok namlulu roketatar silahının hedefinde kaldı ve hasar aldı. Bu arada Starobeşevskaya ilçe yönetimi, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda 1 kadının öldüğünü, 2 santral çalışanının enkaz altında bulunabileceğini bildirdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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rusya, ukrayna, donetsk, saldırı