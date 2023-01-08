https://sputniknews.com.tr/20230108/tavuk-dunyasi-halka-arz-icin-spkya-basvurdu-1065509458.html
Tavuk Dünyası halka arz için SPK'ya başvurdu
Tavuk Dünyası halka arz için SPK'ya başvurdu
Tavuk Dünyası, paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 20.7’sinin halka arzı için taslak izahnameyi SPK'nın onayına sundu. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T10:30+0300
2023-01-08T10:30+0300
2023-01-08T10:42+0300
halka arz
ekonomi
tavuk
hisse
sermaye piyasası kurulu (spk)
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Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 20.7’sinin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. İşleme Yapı Kredi Yatırım aracılık edecek. SPK’nın onayına sunulan taslak izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım’ın internet sitesi www.ykyatirim. com.tr’de ve Tavuk Dünyası’nın internet sitesi www.tavukdunyasi.com’da yayımlandı.Tavuk Dünyası paylarının yüzde 79.7’sini, 2015 yılında Tavuk Dünyası’na yatırım yaparak hissedar olan Global Restaurant Investments S.A.R.L. elinde bulunduruyor.
https://sputniknews.com.tr/20221210/spk-iki-sirketin-halka-arzini-onayladi-1064405298.html
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halka arz, tavuk, hisse, sermaye piyasası kurulu (spk)
halka arz, tavuk, hisse, sermaye piyasası kurulu (spk)
Tavuk Dünyası halka arz için SPK'ya başvurdu
10:30 08.01.2023 (güncellendi: 10:42 08.01.2023) Abone ol
Tavuk Dünyası, paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 20.7’sinin halka arzı için taslak izahnameyi SPK'nın onayına sundu.
Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 20.7’sinin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. İşleme Yapı Kredi Yatırım aracılık edecek.
SPK’nın onayına sunulan taslak izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım’ın internet sitesi www.ykyatirim. com.tr’de ve Tavuk Dünyası’nın internet sitesi www.tavukdunyasi.com’da yayımlandı.
Tavuk Dünyası paylarının yüzde 79.7’sini, 2015 yılında Tavuk Dünyası’na yatırım yaparak hissedar olan Global Restaurant Investments S.A.R.L. elinde bulunduruyor.