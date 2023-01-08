https://sputniknews.com.tr/20230108/tavuk-dunyasi-halka-arz-icin-spkya-basvurdu-1065509458.html

Tavuk Dünyası halka arz için SPK'ya başvurdu

Tavuk Dünyası halka arz için SPK'ya başvurdu

Tavuk Dünyası, paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 20.7’sinin halka arzı için taslak izahnameyi SPK'nın onayına sundu. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

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halka arz

ekonomi

tavuk

hisse

sermaye piyasası kurulu (spk)

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Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 20.7’sinin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. İşleme Yapı Kredi Yatırım aracılık edecek. SPK’nın onayına sunulan taslak izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım’ın internet sitesi www.ykyatirim. com.tr’de ve Tavuk Dünyası’nın internet sitesi www.tavukdunyasi.com’da yayımlandı.Tavuk Dünyası paylarının yüzde 79.7’sini, 2015 yılında Tavuk Dünyası’na yatırım yaparak hissedar olan Global Restaurant Investments S.A.R.L. elinde bulunduruyor.

https://sputniknews.com.tr/20221210/spk-iki-sirketin-halka-arzini-onayladi-1064405298.html

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halka arz, tavuk, hisse, sermaye piyasası kurulu (spk)