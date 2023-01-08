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https://sputniknews.com.tr/20230108/tavuk-dunyasi-halka-arz-icin-spkya-basvurdu-1065509458.html
Tavuk Dünyası halka arz için SPK'ya başvurdu
Tavuk Dünyası halka arz için SPK'ya başvurdu
Tavuk Dünyası, paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 20.7’sinin halka arzı için taslak izahnameyi SPK'nın onayına sundu. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T10:30+0300
2023-01-08T10:42+0300
halka arz
ekonomi
tavuk
hisse
sermaye piyasası kurulu (spk)
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Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 20.7’sinin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. İşleme Yapı Kredi Yatırım aracılık edecek. SPK’nın onayına sunulan taslak izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım’ın internet sitesi www.ykyatirim. com.tr’de ve Tavuk Dünyası’nın internet sitesi www.tavukdunyasi.com’da yayımlandı.Tavuk Dünyası paylarının yüzde 79.7’sini, 2015 yılında Tavuk Dünyası’na yatırım yaparak hissedar olan Global Restaurant Investments S.A.R.L. elinde bulunduruyor.
https://sputniknews.com.tr/20221210/spk-iki-sirketin-halka-arzini-onayladi-1064405298.html
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halka arz, tavuk, hisse, sermaye piyasası kurulu (spk)
halka arz, tavuk, hisse, sermaye piyasası kurulu (spk)

Tavuk Dünyası halka arz için SPK'ya başvurdu

10:30 08.01.2023 (güncellendi: 10:42 08.01.2023)
© tavukdunyasi.comTavuk Dünyası
Tavuk Dünyası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© tavukdunyasi.com
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Tavuk Dünyası, paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 20.7’sinin halka arzı için taslak izahnameyi SPK'nın onayına sundu.
Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 20.7’sinin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. İşleme Yapı Kredi Yatırım aracılık edecek.
SPK’nın onayına sunulan taslak izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım’ın internet sitesi www.ykyatirim. com.tr’de ve Tavuk Dünyası’nın internet sitesi www.tavukdunyasi.com’da yayımlandı.
Tavuk Dünyası paylarının yüzde 79.7’sini, 2015 yılında Tavuk Dünyası’na yatırım yaparak hissedar olan Global Restaurant Investments S.A.R.L. elinde bulunduruyor.
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
EKONOMİ
SPK, iki şirketin halka arzını onayladı
10 Aralık 2022, 03:09
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