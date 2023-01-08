https://sputniknews.com.tr/20230108/senegalde-otobus-kazasi-38-olu-87-yarali-1065516174.html

Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı

Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı

Senegal'de iki otobüsün karıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı var. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T13:39+0300

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dünya

senegal

otobüs kazası

ölü

yaralı

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Afrika ülkesi Senegal'in orta kısmındaki Kaffrine şehri yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.Senegal Ulusal İtfaiyesi'nin başındaki Cheikh Fall ciddi bir kaza meydana geldiğini ve toplamda 125 kişinin etkilendiğini açıkladı.Sürücülerin kurallara uymaması ve yol koşullarının iyi olmaması sebebiyle Senegal'de trafik kazaları sık yaşanıyor. Ancak bu son olay, son yollarda ölü sayısının en yüksek olduğu kazalardan biri olarak kayıtlara geçti.

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senegal, otobüs kazası, ölü, yaralı