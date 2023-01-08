https://sputniknews.com.tr/20230108/senegalde-otobus-kazasi-38-olu-87-yarali-1065516174.html
Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı
Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı
Senegal'de iki otobüsün karıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı var. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T13:39+0300
2023-01-08T13:39+0300
2023-01-08T13:52+0300
dünya
senegal
otobüs kazası
ölü
yaralı
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Afrika ülkesi Senegal'in orta kısmındaki Kaffrine şehri yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.Senegal Ulusal İtfaiyesi'nin başındaki Cheikh Fall ciddi bir kaza meydana geldiğini ve toplamda 125 kişinin etkilendiğini açıkladı.Sürücülerin kurallara uymaması ve yol koşullarının iyi olmaması sebebiyle Senegal'de trafik kazaları sık yaşanıyor. Ancak bu son olay, son yollarda ölü sayısının en yüksek olduğu kazalardan biri olarak kayıtlara geçti.
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senegal, otobüs kazası, ölü, yaralı
senegal, otobüs kazası, ölü, yaralı
Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı
13:39 08.01.2023 (güncellendi: 13:52 08.01.2023) Abone ol
Senegal'de iki otobüsün karıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.
Afrika ülkesi Senegal'in orta kısmındaki Kaffrine şehri yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.
Senegal Ulusal İtfaiyesi'nin başındaki Cheikh Fall ciddi bir kaza meydana geldiğini ve toplamda 125 kişinin etkilendiğini açıkladı.
Sürücülerin kurallara uymaması ve yol koşullarının iyi olmaması sebebiyle Senegal'de trafik kazaları sık yaşanıyor. Ancak bu son olay, son yollarda ölü sayısının en yüksek olduğu kazalardan biri olarak kayıtlara geçti.