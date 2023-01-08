https://sputniknews.com.tr/20230108/rusyadan-yilin-ilk-esir-takasi-50-asker-daha-ulkelerine-geri-getirildi-1065522637.html

Rusya’dan yılın ilk esir takası: 50 asker daha ülkelerine geri getirildi

Rusya’dan yılın ilk esir takası: 50 asker daha ülkelerine geri getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 50 Rus askerin daha... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T17:12+0300

2023-01-08T17:12+0300

2023-01-08T17:13+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

esir takası

rus askeri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan takas sonucu 50 Rus askerinin Rusya'ya döndüğünü açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafı ile yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 50 Rus askeri daha ülkelerine geri getirildi.Açıklamada, “8 Ocak'ta müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 50 Rusya askeri esaretten geri getirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca serbest bırakılan Rus askerlerinin Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçakları ile başkent Moskova’ya transfer edileceği ve Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşlarında gerekli tıbbi ve psikolojik desteği alacağı kaydedildi.Bakanlık, “Serbest bırakılan herkese gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanmakta” vurgusunu yaptı.Rusya Savunma Bakanlığı son olarak 31 Aralık 2022’de 82 Rus askerin geri getirildiği bir esir takasının gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

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2023

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rusya savunma bakanlığı, esir takası, rus askeri