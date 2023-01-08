https://sputniknews.com.tr/20230108/rusyadan-yilin-ilk-esir-takasi-50-asker-daha-ulkelerine-geri-getirildi-1065522637.html
Rusya’dan yılın ilk esir takası: 50 asker daha ülkelerine geri getirildi
Rusya’dan yılın ilk esir takası: 50 asker daha ülkelerine geri getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 50 Rus askerin daha... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T17:12+0300
2023-01-08T17:12+0300
2023-01-08T17:13+0300
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
esir takası
rus askeri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan takas sonucu 50 Rus askerinin Rusya'ya döndüğünü açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafı ile yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 50 Rus askeri daha ülkelerine geri getirildi.Açıklamada, “8 Ocak'ta müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 50 Rusya askeri esaretten geri getirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca serbest bırakılan Rus askerlerinin Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçakları ile başkent Moskova’ya transfer edileceği ve Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşlarında gerekli tıbbi ve psikolojik desteği alacağı kaydedildi.Bakanlık, “Serbest bırakılan herkese gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanmakta” vurgusunu yaptı.Rusya Savunma Bakanlığı son olarak 31 Aralık 2022’de 82 Rus askerin geri getirildiği bir esir takasının gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.
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rusya savunma bakanlığı, esir takası, rus askeri
rusya savunma bakanlığı, esir takası, rus askeri
Rusya’dan yılın ilk esir takası: 50 asker daha ülkelerine geri getirildi
17:12 08.01.2023 (güncellendi: 17:13 08.01.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafı ile yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 50 Rus askerin daha ülkelerine geri getirildiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan takas sonucu 50 Rus askerinin Rusya'ya döndüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafı ile yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 50 Rus askeri daha ülkelerine geri getirildi.
Açıklamada, “8 Ocak'ta müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 50 Rusya askeri esaretten geri getirildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca serbest bırakılan Rus askerlerinin Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçakları ile başkent Moskova’ya transfer edileceği ve Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşlarında gerekli tıbbi ve psikolojik desteği alacağı kaydedildi.
Bakanlık, “Serbest bırakılan herkese gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanmakta” vurgusunu yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı son olarak 31 Aralık 2022’de 82 Rus askerin geri getirildiği bir esir takasının gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.