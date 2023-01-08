https://sputniknews.com.tr/20230108/rusya-ukrayna-ozel-servisleri-harkov-bolgesinde-rus-karsiti-provokasyon-hazirladi-1065525822.html

Rusya: Ukrayna özel servisleri, Harkov Bölgesi’nde Rus karşıtı provokasyon hazırladı

Rusya: Ukrayna özel servisleri, Harkov Bölgesi’nde Rus karşıtı provokasyon hazırladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna özel servislerinin Harkov Bölgesi’nde kapsamlı bir provokasyon hazırladıklarını, Rusya’yı suçlamak için birkaç mezarlıktaki... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T22:00+0300

2023-01-08T22:00+0300

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna krizi

provokasyon

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna özel servislerinin, Harkov Bölgesi’nde Rus karşıtı provokasyon hazırladığını duyurdu.Özellikle Kazaçya Lopan, Velikiy Burluk, Şipovatoye ve Hatnoe yerleşimlerindeki mezarlıklarda yer alan mezarların açıldığına dikkat çekilen bakanlığın açıklamasında, çıkarılan cesetlerin Ruslar tarafından yapılan ‘işkence’ ve ‘infazların’ kanıtı olarak gösterilmek için şekillerinin bozulduğu, şu anda Ukrayna güçlerinin ölen Ukrayna vatandaşlarının cesetlerinin fotoğraf ve video çekimlerini yaptıkları ifade edildi.‘Mezarlardan çıkarıldıktan sonra Ukrayna vatandaşlarının cesetlerinin ek olarak şekillerinin bozulduğu ve ardından yerleşimlerin dışında özel olarak hazırlanan ‘çukurlara’ atıldığı’ bilgisi verilen açıklamada, böylece sivillere Rus askerler tarafından yapılan ‘işkence’ ve ‘infazların’ kanıt altyapısının oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.Açıklamada, “Kiev rejimi bu insanlık dışı yöntemlerle, savaş alanında herhangi bir başarının olmadığı halde Batılı izleyicilerin dikkatini çekmeye ve Kiev rejiminin yabancı ortaklarının desteğini sürdürmesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyor” vurgusu yapıldı.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, provokasyon