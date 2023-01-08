https://sputniknews.com.tr/20230108/rusya-ukrayna-ozel-servisleri-harkov-bolgesinde-rus-karsiti-provokasyon-hazirladi-1065525822.html
Rusya: Ukrayna özel servisleri, Harkov Bölgesi’nde Rus karşıtı provokasyon hazırladı
Rusya: Ukrayna özel servisleri, Harkov Bölgesi’nde Rus karşıtı provokasyon hazırladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna özel servislerinin Harkov Bölgesi’nde kapsamlı bir provokasyon hazırladıklarını, Rusya’yı suçlamak için birkaç mezarlıktaki... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T22:00+0300
2023-01-08T22:00+0300
2023-01-08T22:00+0300
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna krizi
provokasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna özel servislerinin, Harkov Bölgesi’nde Rus karşıtı provokasyon hazırladığını duyurdu.Özellikle Kazaçya Lopan, Velikiy Burluk, Şipovatoye ve Hatnoe yerleşimlerindeki mezarlıklarda yer alan mezarların açıldığına dikkat çekilen bakanlığın açıklamasında, çıkarılan cesetlerin Ruslar tarafından yapılan ‘işkence’ ve ‘infazların’ kanıtı olarak gösterilmek için şekillerinin bozulduğu, şu anda Ukrayna güçlerinin ölen Ukrayna vatandaşlarının cesetlerinin fotoğraf ve video çekimlerini yaptıkları ifade edildi.‘Mezarlardan çıkarıldıktan sonra Ukrayna vatandaşlarının cesetlerinin ek olarak şekillerinin bozulduğu ve ardından yerleşimlerin dışında özel olarak hazırlanan ‘çukurlara’ atıldığı’ bilgisi verilen açıklamada, böylece sivillere Rus askerler tarafından yapılan ‘işkence’ ve ‘infazların’ kanıt altyapısının oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.Açıklamada, “Kiev rejimi bu insanlık dışı yöntemlerle, savaş alanında herhangi bir başarının olmadığı halde Batılı izleyicilerin dikkatini çekmeye ve Kiev rejiminin yabancı ortaklarının desteğini sürdürmesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyor” vurgusu yapıldı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, provokasyon
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, provokasyon
Rusya: Ukrayna özel servisleri, Harkov Bölgesi’nde Rus karşıtı provokasyon hazırladı
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna özel servislerinin Harkov Bölgesi’nde kapsamlı bir provokasyon hazırladıklarını, Rusya’yı suçlamak için birkaç mezarlıktaki mezarları açarak sivillerin cesetlerini kullandıklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna özel servislerinin, Harkov Bölgesi’nde Rus karşıtı provokasyon hazırladığını duyurdu.
Özellikle Kazaçya Lopan, Velikiy Burluk, Şipovatoye ve Hatnoe yerleşimlerindeki mezarlıklarda yer alan mezarların açıldığına dikkat çekilen bakanlığın açıklamasında, çıkarılan cesetlerin Ruslar tarafından yapılan ‘işkence’ ve ‘infazların’ kanıtı olarak gösterilmek için şekillerinin bozulduğu, şu anda Ukrayna güçlerinin ölen Ukrayna vatandaşlarının cesetlerinin fotoğraf ve video çekimlerini yaptıkları ifade edildi.
‘Mezarlardan çıkarıldıktan sonra Ukrayna vatandaşlarının cesetlerinin ek olarak şekillerinin bozulduğu ve ardından yerleşimlerin dışında özel olarak hazırlanan ‘çukurlara’ atıldığı’ bilgisi verilen açıklamada, böylece sivillere Rus askerler tarafından yapılan ‘işkence’ ve ‘infazların’ kanıt altyapısının oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.
Açıklamada, “Kiev rejimi bu insanlık dışı yöntemlerle, savaş alanında herhangi bir başarının olmadığı halde Batılı izleyicilerin dikkatini çekmeye ve Kiev rejiminin yabancı ortaklarının desteğini sürdürmesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyor” vurgusu yapıldı.