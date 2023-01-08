https://sputniknews.com.tr/20230108/rusya-ordusu-dunyanin-en-guclu-havan-topunu-ukrayna-guclerine-karsi-kullandi---1065508985.html
Rusya ordusu dünyanın en güçlü havan topunu Ukrayna güçlerine karşı kullandı
Rusya ordusu dünyanın en güçlü havan topunu Ukrayna güçlerine karşı kullandı
Rusya Silahlı Kuvvetleri dünyada muadilleri arasında en güçlü olan '2S4 Tyulpan' havan topunu Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat sırasında kullandı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T10:30+0300
2023-01-08T10:30+0300
2023-01-08T10:32+0300
rusya
ukrayna krizi
ukrayna genelkurmay başkanlığı
havan topu
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Soğuk Savaş dönemine damga vuran 'Savaş Tanrısı' ağır topçu silahlarından '2S4 Tyulpan' tipi 240 milimetrelik kundağı motorlu havan topu, Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesinde 'sahne aldı'. RİA Novosti, özel askeri harekat bölgesinde Ukraynalı birliklerden birinin '2S4 Tyulpan' tipi havan topuyla imha edildiği anların görüntülerini yayınladı. Videoda, 1. Slavyansk tugayına bağlı İHA operatörünün verdiği koordinatları kullanılarak ateşlenen havan topunun hedefe tam isabet ettiği ve Ukrayna'ya ait askeri tesisi yerle bir eden şiddetli patlamaların yaşandığı görüldü. 'Tyulpan' havan topları, dünyanın tek 240 mm kalibreli havan topları olma özelliğine sahip. Söz konusu silahın 240 mm kalibreli havan toplarıyla yaptığı atışların yıkım etkisi, dünyanın en uzun menzilli havan sistemi olarak kabul edilmesini sağlıyor. Her türlü güçlü patlayıcı, zırh delici mermi ve nükleer mühimmat söz konusu motorlu havana yüklenebiliyor. Sovyet döneminde tasarlanmış olan söz konusu motorlu havan topu, geçtiğimiz senelerde Rus uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarla modernize edilmiş ve 2019 sonuna doğru yeniden Rusya Kara Kuvvetleri'nin hizmetine girmişti.
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rusya, ukrayna genelkurmay başkanlığı, havan topu
rusya, ukrayna genelkurmay başkanlığı, havan topu
Rusya ordusu dünyanın en güçlü havan topunu Ukrayna güçlerine karşı kullandı
10:30 08.01.2023 (güncellendi: 10:32 08.01.2023) Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri dünyada muadilleri arasında en güçlü olan '2S4 Tyulpan' havan topunu Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat sırasında kullandı.
Soğuk Savaş dönemine damga vuran 'Savaş Tanrısı' ağır topçu silahlarından '2S4 Tyulpan' tipi 240 milimetrelik kundağı motorlu havan topu, Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesinde 'sahne aldı'.
RİA Novosti, özel askeri harekat bölgesinde Ukraynalı birliklerden birinin '2S4 Tyulpan' tipi havan topuyla imha edildiği anların görüntülerini yayınladı.
Videoda, 1. Slavyansk tugayına bağlı İHA operatörünün verdiği koordinatları kullanılarak ateşlenen havan topunun hedefe tam isabet ettiği ve Ukrayna'ya ait askeri tesisi yerle bir eden şiddetli patlamaların yaşandığı görüldü.
'Tyulpan' havan topları, dünyanın tek 240 mm kalibreli havan topları olma özelliğine sahip. Söz konusu silahın 240 mm kalibreli havan toplarıyla yaptığı atışların yıkım etkisi, dünyanın en uzun menzilli havan sistemi olarak kabul edilmesini sağlıyor. Her türlü güçlü patlayıcı, zırh delici mermi ve nükleer mühimmat söz konusu motorlu havana yüklenebiliyor.
Sovyet döneminde tasarlanmış olan söz konusu motorlu havan topu, geçtiğimiz senelerde Rus uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarla modernize edilmiş ve 2019 sonuna doğru yeniden Rusya Kara Kuvvetleri'nin hizmetine girmişti.