Prof. Dr. Ceyhan: İlk olarak Çin'de artış gösteren varyantların baskın olmasını bekliyorum

Dolaşımdaki virüsler Kovid-19, grip, RSV ve Rhino. Kraken dahil yeni varyantlar ilk orijinal virüse, yani Delta'ya göre daha hafif seyrediyor ama daha bulaşıcı. Belirtiler öncekilerle aynı. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, çocuklarda bazen ishale neden olabiliyor. Ölüm riski daha düşük, hastanelere yatma oranı düşük. Dolaşımdaki virüsler Kovid-19, grip, RSV ve Rhino. Kraken dahil yeni varyantlar ilk orijinal virüse, yani Delta'ya göre daha hafif seyrediyor ama daha bulaşıcı. Belirtiler öncekilerle aynı. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, çocuklarda bazen ishale neden olabiliyor. Ölüm riski daha düşük, hastanelere yatma oranı düşük.

Ne yurtdışından gelene test yapıyoruz ne maske, mesafe ne el hijyeni tedbirlerine uyuyoruz. Ne yurtdışından gelene test yapıyoruz ne maske, mesafe ne el hijyeni tedbirlerine uyuyoruz.

Ben Kraken’den çok ilk olarak Çin’de artış gösteren varyantların Türkiye’de baskın olmasını bekliyorum. Çünkü Çin’den gelecek insan sayısı ABD’den gelecek olan insan sayısından fazla. Bütün devletler Çinliler’e nasıl önlem alacaklarını konuşuyorlar ancak bizde Turizm İşletmecileri Derneği "Bunu fırsata çevirmeliyiz" diye açıklama yaptı. Halkı korumasız bırakmak fırsat diye düşünülmemeli. Ben Kraken’den çok ilk olarak Çin’de artış gösteren varyantların Türkiye’de baskın olmasını bekliyorum. Çünkü Çin’den gelecek insan sayısı ABD’den gelecek olan insan sayısından fazla. Bütün devletler Çinliler’e nasıl önlem alacaklarını konuşuyorlar ancak bizde Turizm İşletmecileri Derneği "Bunu fırsata çevirmeliyiz" diye açıklama yaptı. Halkı korumasız bırakmak fırsat diye düşünülmemeli.

Çin kapalı bir kutu. Çin’de beklenen oranda aşılama yapılmadı. Aşılar hastalığı önlüyor ancak taşıyıcılığı önlemiyor. Sıfır vaka doğru yaklaşım ama uygulaması zor. Japonyada’da yüksek vaka var. Örneğin Kapadokya’da gerekli önlemleri almazsak yine tüm Türkiye’ye yayılan bir salgınla karşı karşıya kalırız. Sadece Çinliler’e değil yurtdışından gelen herkese test uygulanmalı. Çin kapalı bir kutu. Çin’de beklenen oranda aşılama yapılmadı. Aşılar hastalığı önlüyor ancak taşıyıcılığı önlemiyor. Sıfır vaka doğru yaklaşım ama uygulaması zor. Japonyada’da yüksek vaka var. Örneğin Kapadokya’da gerekli önlemleri almazsak yine tüm Türkiye’ye yayılan bir salgınla karşı karşıya kalırız. Sadece Çinliler’e değil yurtdışından gelen herkese test uygulanmalı.

Grip salgınından da korkmalıyız. Bir başlarsa salgın sırasında öldürücülük oranları yüzde 3 oranına çıkabiliyor. Grip salgınından da korkmalıyız. Bir başlarsa salgın sırasında öldürücülük oranları yüzde 3 oranına çıkabiliyor.

Pandemiyi biz gripten bekliyorduk, hazırlık da yapmıştık, beklenmedik biçimde Kovid- 19’dan geldi. Tüm dünya bundan sonraki pandeminin gripten geleceği düşünüyor. Grip bir felakettir, insanlık tarihinde en çok ölümlere grip salgını neden olmuştur. Pandemiyi biz gripten bekliyorduk, hazırlık da yapmıştık, beklenmedik biçimde Kovid- 19’dan geldi. Tüm dünya bundan sonraki pandeminin gripten geleceği düşünüyor. Grip bir felakettir, insanlık tarihinde en çok ölümlere grip salgını neden olmuştur.