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https://sputniknews.com.tr/20230108/nuri-bilge-ceylana-ahlat-agaci-filminde-esere-tecavuz-cezasi-1065512731.html
Nuri Bilge Ceylan'a Ahlat Ağacı filminde 'esere tecavüz' cezası
Nuri Bilge Ceylan'a Ahlat Ağacı filminde 'esere tecavüz' cezası
Nuri Bilge Ceylan’a, 2018’de gösterime giren Ahlat Ağacı filminde, Polat Onat’a ait 'Su Katılmamış Taşralı' metnini izinsiz kullandığı gerekçesiyle açılan... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T12:09+0300
2023-01-08T12:11+0300
nuri bilge ceylan
tazminat
film
mektup
yaşam
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Yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan, Ahlat Ağacı filminde yer verdiği mektupta Polat Onat’a ait metni izinsiz kullandığı gerekçesiyle tazminata mahkum edildi.Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, 2018’de gösterime giren ve 71. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü için yarışan Ahlat Ağacı filminin en dikkat çekici sahnesinde geçen "Taşra ve Edebiyat Sempozyumu’na katılmak istemeyen bir yazarın mektubu" bölümü aynı yıl davaya konu olmuştu.İlgili metnin daha önce Varlık dergisinin 1271. sayısında ve Edebiyatın Taşradan Mektubu kitabında yayımlanan 'Su Katılmamış Taşralı' metni olduğu ortaya çıkmıştı. Ardından eser sahibi Onat, ilgili metnin izinsiz kullandığı gerekçesiyle filmin yönetmeni ve senaristi Nuri Bilge Ceylan ile filmin yapım şirketi Zeyno Film Yapım Şirketi’ne 40 bin TL’lik dava açmıştı.2018 yılında açılan ve İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, 13 Aralık 2022’de sonuçlandı.Mahkeme, yazar Polat Onat’a ait metnin filmde izinsiz kullanıldığına ve 'esere tecavüzün tespitine' kararı verdi. Mahkeme, eser sahibine 'maddi-manevi tazminat' ödenmesine hükmetti. Yazar Polat Onat ve avukatı Yasemin Arpa, konuyla ilgili görüşlerini gerekçeli karar açıklandıktan sonra paylaşacaklarını söyledi.Mahkemeye konu olan 'Su Katılmamış Taşralı' metni filmde, baş karakter Sinan’ın (Doğu Demirkol) 'Taşra ve Edebiyat Sempozyumu’na katılmak istemeyen bir yazarın mektubu' hakkında bir diğer karakter olan yazar Süleyman (Serkan Keskin) ile arasında geçen diyaloğa konu oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20201016/tivibu-ahlat-agaci-filmindeki-kadin-heykelini-sansurledi-1043044798.html
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nuri bilge ceylan, tazminat, film, mektup
nuri bilge ceylan, tazminat, film, mektup

Nuri Bilge Ceylan'a Ahlat Ağacı filminde 'esere tecavüz' cezası

12:09 08.01.2023 (güncellendi: 12:11 08.01.2023)
© TwitterNuri Bilge Ceylan
Nuri Bilge Ceylan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© Twitter
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Nuri Bilge Ceylan’a, 2018’de gösterime giren Ahlat Ağacı filminde, Polat Onat’a ait 'Su Katılmamış Taşralı' metnini izinsiz kullandığı gerekçesiyle açılan davada tazminat kararı çıktı.
Yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan, Ahlat Ağacı filminde yer verdiği mektupta Polat Onat’a ait metni izinsiz kullandığı gerekçesiyle tazminata mahkum edildi.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, 2018’de gösterime giren ve 71. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü için yarışan Ahlat Ağacı filminin en dikkat çekici sahnesinde geçen "Taşra ve Edebiyat Sempozyumu’na katılmak istemeyen bir yazarın mektubu" bölümü aynı yıl davaya konu olmuştu.
İlgili metnin daha önce Varlık dergisinin 1271. sayısında ve Edebiyatın Taşradan Mektubu kitabında yayımlanan 'Su Katılmamış Taşralı' metni olduğu ortaya çıkmıştı. Ardından eser sahibi Onat, ilgili metnin izinsiz kullandığı gerekçesiyle filmin yönetmeni ve senaristi Nuri Bilge Ceylan ile filmin yapım şirketi Zeyno Film Yapım Şirketi’ne 40 bin TL’lik dava açmıştı.
2018 yılında açılan ve İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, 13 Aralık 2022’de sonuçlandı.
Mahkeme, yazar Polat Onat’a ait metnin filmde izinsiz kullanıldığına ve 'esere tecavüzün tespitine' kararı verdi. Mahkeme, eser sahibine 'maddi-manevi tazminat' ödenmesine hükmetti. Yazar Polat Onat ve avukatı Yasemin Arpa, konuyla ilgili görüşlerini gerekçeli karar açıklandıktan sonra paylaşacaklarını söyledi.
Mahkemeye konu olan 'Su Katılmamış Taşralı' metni filmde, baş karakter Sinan’ın (Doğu Demirkol) 'Taşra ve Edebiyat Sempozyumu’na katılmak istemeyen bir yazarın mektubu' hakkında bir diğer karakter olan yazar Süleyman (Serkan Keskin) ile arasında geçen diyaloğa konu oluyor.
Tivibu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2020
DÜNYA
Tivibu, Ahlat Ağacı filmindeki kadın heykelini sansürledi
16 Ekim 2020, 23:49
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