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MTV ödemelerinde son gün 31 Ocak: İki taksitte ödeniyor, en yükseği 101 bin lira
MTV ödemelerinde son gün 31 Ocak: İki taksitte ödeniyor, en yükseği 101 bin lira
Motorlu Taşıtlar Vergisi ve yapılandırma taksit ödemeleri için son tarih 31 Ocak. MTV'de ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T09:38+0300
2023-01-08T09:40+0300
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
ödeme
ekonomi
borç
taksit
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2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı.İlk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek.Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri, yetkili bankalar ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor.MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122.9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61.5 baz alınarak hesaplandı.Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar yapılacak.Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemi'ne Ait Katma Değer Vergisi'nin beyanı ve ödemesinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.Mükelleflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım payı, haberleşme vergisi, yıllık harçların ödenmesi için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230101/2023-motorlu-tasitlar-vergisinde-ilk-taksit-bu-ay-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-1065264706.html
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motorlu taşıtlar vergisi (mtv), ödeme, borç, taksit
motorlu taşıtlar vergisi (mtv), ödeme, borç, taksit

MTV ödemelerinde son gün 31 Ocak: İki taksitte ödeniyor, en yükseği 101 bin lira

09:38 08.01.2023 (güncellendi: 09:40 08.01.2023)
© AAaraç, araba, otomobil
araç, araba, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© AA
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Motorlu Taşıtlar Vergisi ve yapılandırma taksit ödemeleri için son tarih 31 Ocak. MTV'de ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. Ekim-Kasım-Aralık 2022 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödemesi için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.
2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı.
İlk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek.
Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri, yetkili bankalar ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.
Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122.9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61.5 baz alınarak hesaplandı.
Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.
Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar yapılacak.
Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemi'ne Ait Katma Değer Vergisi'nin beyanı ve ödemesinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.
Mükelleflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım payı, haberleşme vergisi, yıllık harçların ödenmesi için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.
Araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
EKONOMİ
2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ilk taksit bu ay: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
1 Ocak, 12:28
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