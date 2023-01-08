Malatya'da baston görünümlü silah ele geçirildi
00:17 08.01.2023 (güncellendi: 00:47 08.01.2023)
© AAMalatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.
© AA
Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadelesini sürdüren Malatya polisi Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde bulunan bir ikamette arama yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.
© İHA / HASAN ERYILMAZ-MALATYA'DA POLİS BASTON GÖRÜNÜMLÜ BİR SİLAHLA BİRLİKTE ÜÇ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRDİ. (HASAN ERYILMAZ/MALATYA-İHA) Malatya'da polis baston görünümlü bir silahla birlikte üç av tüfeği ele geçirdi.
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© İHA / HASAN ERYILMAZ-
MALATYA'DA POLİS BASTON GÖRÜNÜMLÜ BİR SİLAHLA BİRLİKTE ÜÇ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRDİ. (HASAN ERYILMAZ/MALATYA-İHA) Malatya'da polis baston görünümlü bir silahla birlikte üç av tüfeği ele geçirdi.
© İHA / HASAN ERYILMAZ-Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.
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© İHA / HASAN ERYILMAZ-
Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.
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© İHA / HASAN ERYILMAZ-
MALATYA'DA POLİS BASTON GÖRÜNÜMLÜ BİR SİLAHLA BİRLİKTE ÜÇ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRDİ. (HASAN ERYILMAZ/MALATYA-İHA) Malatya'da polis baston görünümlü bir silahla birlikte üç av tüfeği ele geçirdi.
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© İHA / HASAN ERYILMAZ-
Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.