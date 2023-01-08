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Malatya'da baston görünümlü silah ele geçirildi
Malatya'da baston görünümlü silah ele geçirildi
Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
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Kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadelesini sürdüren Malatya polisi Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde bulunan bir ikamette arama yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220103/konyada-bir-imalathanede-usulsuz-uretilen-19-av-tufegi-ele-gecirildi-1052369181.html
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malatya, polis, emniyet, tüfek
malatya, polis, emniyet, tüfek

Malatya'da baston görünümlü silah ele geçirildi

00:17 08.01.2023 (güncellendi: 00:47 08.01.2023)
© AAMalatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.
Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© AA
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Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadelesini sürdüren Malatya polisi Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde bulunan bir ikamette arama yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.
© İHA / HASAN ERYILMAZ-MALATYA'DA POLİS BASTON GÖRÜNÜMLÜ BİR SİLAHLA BİRLİKTE ÜÇ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRDİ. (HASAN ERYILMAZ/MALATYA-İHA) Malatya'da polis baston görünümlü bir silahla birlikte üç av tüfeği ele geçirdi.
Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi. - Sputnik Türkiye
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© İHA / HASAN ERYILMAZ-
MALATYA'DA POLİS BASTON GÖRÜNÜMLÜ BİR SİLAHLA BİRLİKTE ÜÇ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRDİ. (HASAN ERYILMAZ/MALATYA-İHA) Malatya'da polis baston görünümlü bir silahla birlikte üç av tüfeği ele geçirdi.
© İHA / HASAN ERYILMAZ-Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.
Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA / HASAN ERYILMAZ-
Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.
1/2
© İHA / HASAN ERYILMAZ-
MALATYA'DA POLİS BASTON GÖRÜNÜMLÜ BİR SİLAHLA BİRLİKTE ÜÇ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRDİ. (HASAN ERYILMAZ/MALATYA-İHA) Malatya'da polis baston görünümlü bir silahla birlikte üç av tüfeği ele geçirdi.
2/2
© İHA / HASAN ERYILMAZ-
Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir silah imalathanesinde usulsüz üretildiği iddia edilen 19 av tüfeğine el konuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
TÜRKİYE
Konya'da bir imalathanede usulsüz üretilen 19 av tüfeği ele geçirildi
3 Ocak 2022, 22:20
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