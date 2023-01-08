https://sputniknews.com.tr/20230108/malatyada-baston-gorunumlu-silah-ele-gecirildi-1065499999.html

Malatya'da baston görünümlü silah ele geçirildi

Malatya'da baston görünümlü silah ele geçirildi

Malatya'da baston görünümlü silah ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

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2023-01-08T00:17+0300

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türkiye

malatya

polis

emniyet

tüfek

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Kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadelesini sürdüren Malatya polisi Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde bulunan bir ikamette arama yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 baston görünümlü ateşli silah, 2 bin 561 cinsel içerikli ürünle 126 elektronik sigara ele geçirildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20220103/konyada-bir-imalathanede-usulsuz-uretilen-19-av-tufegi-ele-gecirildi-1052369181.html

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