https://sputniknews.com.tr/20230108/lugansk-halk-cumhuriyetinde-gaz-boru-hattina-yapilan-sabotaj-sonrasi-gaz-akisi-yeniden-saglandi-1065523575.html
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde gaz boru hattına yapılan sabotaj sonrası gaz akışı yeniden sağlandı
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde gaz boru hattına yapılan sabotaj sonrası gaz akışı yeniden sağlandı
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Lutugino kentinde yapılan sabotaj sonucu devreden çıkan ana boru hattının onarılarak gaz akışının yeniden sağlandığı... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T18:17+0300
2023-01-08T18:17+0300
2023-01-08T18:18+0300
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
doğalgaz
ukrayna krizi
sabotaj
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Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde sabotaj sonucu devreden çıkan ana boru hattı onarılarak gaz akışı tekrardan sağlandı.LHC yönetiminin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre dün akşam yapılan sabotaj sonucu devreden çıkan ve yaklaşık 13 bin aboneyi gazdan yosun bırakan ana boru hattında onarım çalışmaları tamamlandı ve tüm abonelere gaz akışı yeniden sağlandı.Dün akşam LHC yerel doğalgaz dağıtım idaresi Luganskgaz, Lutugino kentinde ana gaz boru hattında patlama meydana geldiğini, patlama sonucu yaklaşık 13 bin abonenin gazdan yoksun kaldığını bildirmişti.LHC Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın sabotaj sonucu meydana geldiğini duyurmuş, İçişleri Bakanlığı ise yapılan inceleme sonucu gaz boru hattına yönelik saldırıda yaklaşık 500 gram TNT’ye eşdeğer patlayıcı kullanıldığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230107/lugansk-halk-cumhuriyetinde-gaz-hattinda-patlama-11-bin-abone-gazdan-yoksun-kaldi-1065492401.html
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), doğalgaz, sabotaj
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), doğalgaz, sabotaj
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde gaz boru hattına yapılan sabotaj sonrası gaz akışı yeniden sağlandı
18:17 08.01.2023 (güncellendi: 18:18 08.01.2023) Abone ol
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Lutugino kentinde yapılan sabotaj sonucu devreden çıkan ana boru hattının onarılarak gaz akışının yeniden sağlandığı bildirildi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde sabotaj sonucu devreden çıkan ana boru hattı onarılarak gaz akışı tekrardan sağlandı.
LHC yönetiminin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre dün akşam yapılan sabotaj sonucu devreden çıkan ve yaklaşık 13 bin aboneyi gazdan yosun bırakan ana boru hattında onarım çalışmaları tamamlandı ve tüm abonelere gaz akışı yeniden sağlandı.
Dün akşam LHC yerel doğalgaz dağıtım idaresi Luganskgaz, Lutugino kentinde ana gaz boru hattında patlama meydana geldiğini, patlama sonucu yaklaşık 13 bin abonenin gazdan yoksun kaldığını bildirmişti.
LHC Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın sabotaj sonucu meydana geldiğini duyurmuş, İçişleri Bakanlığı ise yapılan inceleme sonucu gaz boru hattına yönelik saldırıda yaklaşık 500 gram TNT’ye eşdeğer patlayıcı kullanıldığını belirtmişti.