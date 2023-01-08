https://sputniknews.com.tr/20230108/kilicdaroglu-ekrem-baskani-hic-kimseye-kaptirmayiz-1065524020.html

Kılıçdaroğlu: Ekrem Başkanı hiç kimseye kaptırmayız

Kılıçdaroğlu: Ekrem Başkanı hiç kimseye kaptırmayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "'Nasıl olur da biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görevden alırız?' Bunun arayışı içindeler. Hiç kimse unutmasın... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T18:47+0300

2023-01-08T18:47+0300

2023-01-08T19:00+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

esenyurt

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 4 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı 'Esenyurt Buluşması'na katıldı.Esenyurt Yeni Belediye Meydanı'nda düzenlenen buluşmada konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin hiçbir ayrım yapmadan, herkese hizmet verdiğini, ahlakın da adaletin de bunu gerektirdiğini söyledi.Kemal Kılıçdaroğlu, bu şekilde çalışan arkadaşlarının seçim öncesi hep karalandıklarını savunarak, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, kendi, bakış açılarıyla iktidarın bakış açısı arasında fark olduğunu vurgulayarak, "Esenyurt'ta ciddi bir konut sorunu olduğunu biliyorum. Konut sorunu derken konut mağdurlarının olduğunu biliyorum. Vatandaş parasını vermiş. 30 bin daire yapılacak, 60 bin kişiden para toplanmış. Bu paralar toplanırken, bu belediye ne iş yapıyordu, bu paralar toplanırken bu iktidar ne iş yapıyordu, vatandaş açıkça soyulurken bu iktidar ne iş yapıyordu? Seçimlerden önce tam üç kez grup toplantısında bunu dile getirdim. 'Yapmayın, etmeyin' dedim. Bunu belediye başkanları çözemezler. Bunu merkezi hükümetin çözmesi lazım. Merkezi hükümetin çözmesi için de bunların gitmesi lazım" diye konuştu.Millet İttifakı iktidarında bu sorunun kısa sürede çözüleceğini, herkesin hakkını hukukunu teslim edeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, Esenyurt'un bir beton ormanına dönüştürüldüğünü belirtti.Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un bu durumu düzeltmek için çalıştığını, ancak önüne engellerin konulduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Başkan hakkında 337 soruşturma açılmış. Açmazsanız namertsiniz. Verilmeyecek hesabımız yok" ifadesini kullandı.'Ekrem Başkan'ı hiç kimseye kaptırmayız'Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 150 günde 190 projeyi gerçekleştirdiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisinde 100 yıllık 'Kuvayı Milliye ruhu' olduğunu kaydederek, "Yargının sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Takdir millete aittir. Milletin sesine de oyuna da güven duyacağız. Bunu kabul etmiyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, umutsuzluğa kapılmasın. ifadelerine yer verdi.'Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla göndereceğiz'Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nin öncülüğünde bir otobüs Suriyeli ve Afrikalıyı ülkelerine uğurlamak istediklerini belirterek, "Kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye'ye gönderecektik. Hemen müdahale ettiler. 'Vay şu olur. Kılıçdaroğlu geldi, Suriye'ye gönderecek. E biz ne diyeceğiz?' Ne derseniz deyin. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye davulla, zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engeli tanımayacağız" değerlendirmesinde bulundu.Halkın gerekli dersi seçim sandığında vereceğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu konuda en ufak bir endişesinin olmadığını ve sabırla bekleyeceklerini aktardı.Toplantıya, İBB Başkanı İmamoğlu, CHP milletvekilleri, CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, esenyurt