https://sputniknews.com.tr/20230108/kilicdaroglu-alkollu-iceceklere-yapilan-zamlar-yildirmadir-zulumdur-1065528203.html

Kılıçdaroğlu: Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür

Kılıçdaroğlu: Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

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kemal kılıçdaroğlu

politika

zam

alkol

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, alkollü içeceklere yapılan zamların yıldırma ve zulüm olduğunu kaydetti.Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir” ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, zam, alkol