https://sputniknews.com.tr/20230108/kilicdaroglu-alkollu-iceceklere-yapilan-zamlar-yildirmadir-zulumdur-1065528203.html
Kılıçdaroğlu: Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür
Kılıçdaroğlu: Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T22:21+0300
2023-01-08T22:21+0300
2023-01-08T22:28+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
zam
alkol
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, alkollü içeceklere yapılan zamların yıldırma ve zulüm olduğunu kaydetti.Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir” ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, zam, alkol
kemal kılıçdaroğlu, zam, alkol
Kılıçdaroğlu: Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür
22:21 08.01.2023 (güncellendi: 22:28 08.01.2023) Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir” açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, alkollü içeceklere yapılan zamların yıldırma ve zulüm olduğunu kaydetti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir” ifadelerini kullandı.