Kavga eden müşterileri uyaran taksici darp edilerek öldürüldü

“Olay sabah 05.00-06.00 sıralarında oluyor. Taksim’den bu cani olarak tabir ettiğimiz 3 kişiyi alıyor. Araçta kendi aralarında tartışıyorlar. Araçta kadınların birini darp ediyorlarmış, diğer yanındaki arkadaşları. Şoför arkadaş da 'Benim arabamda neden kavga ediyorsunuz? Benim arabamda kavga etmeyin, araçtan inin, orada kavga edin' diyor. Bu sefer rahmetli şoför arkadaşımıza vuruyorlar. O vakitte Çapa’ya gelmişler. Rahmetli şoför arkadaşımız Çapa’da bir şekilde durdurmuş aracı, araçtan inince şoför arkadaşımızı darp etmişler. Sert bir cisimle kafasına vurulduğu söyleniyor. Rahmetlinin suratında darp izleri var. Gözünde morluklar falan oluşmuş. Oraya polis ekipleri geliyor, olayla alakalı herkesi karakola götürüyor. Karakolda meslektaşımız fenalaşıyor. Ambulans geliyor, hastaneye kaldırılıyor. Hastanede kalbi durmuş, doktor arkadaşların çabaları ile hayata geri getirilmeye çalışılmış ama kendisini kaybettik. Acımız çok büyük.

Tabii bu taksi camiasına yapılan bir olay, bütün taksi camiasını ilgilendiren bir olay. Maalesef son zamanlarda büyük algı operasyonları neticesinde bir şekilde buraya gelmesine sebebiyet verdi olaylar. Taksi çalışanlarını kötü gözle görmelerinden dolayı insanlarda öfke oluşmaya başladı. Araca binen 3 kişiden 2’sinin travesti olduğu söyleniyor. Bir saat önce hastaneden geldik, savcı bey geldi. Savcı bey incelemelerini yaptı. Savcılığın raporunu bekliyoruz. Saldırganlar gözaltına alınmışlar, oradan bir haber bekliyoruz”