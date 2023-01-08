https://sputniknews.com.tr/20230108/kadirov-endiseye-gerek-yok-batinin-askeri-yardimlarinin-sadece-yuzde-15i-ukraynaya-gidiyor---1065514291.html
Kadirov: Endişeye gerek yok, Batı'nın askeri yardımlarının sadece yüzde 15'i Ukrayna'ya gidiyor
Kadirov: Endişeye gerek yok, Batı'nın askeri yardımlarının sadece yüzde 15'i Ukrayna'ya gidiyor
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, ABD ve Batılı ülkelerin askeri yardımlarının sadece 15'inin Ukrayna'ya ulaştığını... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T13:00+0300
2023-01-08T13:00+0300
2023-01-08T13:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
nato
ramzan kadirov
askeri yardım
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Telegram hesabından bir paylaşım yapan Kadirov, son dönemde ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tahsis etmeyi planladığı dolarların ve askeri teçhizatın gündemde yer tuttuğuna dikkat çekti. Batı'nın duyurduğu bu yardımların sadece yüzde 15'inin Ukrayna'ya ulaştığını kaydeden Kadirov, "Endişelenecek ve rahatsızlık duyulacak bir şey yok" dedi. Söz konusu askeri yardımları 'para aklama amaçlı mekanizma' olarak niteleyen Kadirov, Batılı ve Ukraynalı bürokratların bu kaynakları 'yağmaladığını' vurguladı. Rusya'nın bugün Ukrayna topraklarında değil, kendisine bağlanan bölgelerde Ukraynalı ve NATO'lu aşırı milliyetçilerin satanist eylemlerine karşı mücadele yürüttüğünü de belirten Kadirov, bu nedenle müzakere yapmak yerine Kiev'in merkezindeki satanist sığınağını, bu aşağılık ideolojinin ana savunucusu olan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i vurmaları gerektiğinin altını çizdi.
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rusya, ukrayna, nato, ramzan kadirov, askeri yardım
rusya, ukrayna, nato, ramzan kadirov, askeri yardım
Kadirov: Endişeye gerek yok, Batı'nın askeri yardımlarının sadece yüzde 15'i Ukrayna'ya gidiyor
13:00 08.01.2023 (güncellendi: 13:01 08.01.2023) Abone ol
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, ABD ve Batılı ülkelerin askeri yardımlarının sadece 15'inin Ukrayna'ya ulaştığını, geri kalan kısmının bürokratlar tarafından 'yağmalandığını' belirterek endişeye mahal olmadığının altını çizdi.
Telegram hesabından bir paylaşım yapan Kadirov, son dönemde ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tahsis etmeyi planladığı dolarların ve askeri teçhizatın gündemde yer tuttuğuna dikkat çekti.
Batı'nın duyurduğu bu yardımların sadece yüzde 15'inin Ukrayna'ya ulaştığını kaydeden Kadirov, "Endişelenecek ve rahatsızlık duyulacak bir şey yok" dedi. Söz konusu askeri yardımları 'para aklama amaçlı mekanizma' olarak niteleyen Kadirov, Batılı ve Ukraynalı bürokratların bu kaynakları 'yağmaladığını' vurguladı.
Rusya'nın bugün Ukrayna topraklarında değil, kendisine bağlanan bölgelerde Ukraynalı ve NATO'lu aşırı milliyetçilerin satanist eylemlerine karşı mücadele yürüttüğünü de belirten Kadirov, bu nedenle müzakere yapmak yerine Kiev'in merkezindeki satanist sığınağını, bu aşağılık ideolojinin ana savunucusu olan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i vurmaları gerektiğinin altını çizdi.