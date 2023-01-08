https://sputniknews.com.tr/20230108/kadirov-endiseye-gerek-yok-batinin-askeri-yardimlarinin-sadece-yuzde-15i-ukraynaya-gidiyor---1065514291.html

Kadirov: Endişeye gerek yok, Batı'nın askeri yardımlarının sadece yüzde 15'i Ukrayna'ya gidiyor

Kadirov: Endişeye gerek yok, Batı'nın askeri yardımlarının sadece yüzde 15'i Ukrayna'ya gidiyor

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, ABD ve Batılı ülkelerin askeri yardımlarının sadece 15'inin Ukrayna'ya ulaştığını... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T13:00+0300

2023-01-08T13:00+0300

2023-01-08T13:01+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

nato

ramzan kadirov

askeri yardım

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Telegram hesabından bir paylaşım yapan Kadirov, son dönemde ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tahsis etmeyi planladığı dolarların ve askeri teçhizatın gündemde yer tuttuğuna dikkat çekti. Batı'nın duyurduğu bu yardımların sadece yüzde 15'inin Ukrayna'ya ulaştığını kaydeden Kadirov, "Endişelenecek ve rahatsızlık duyulacak bir şey yok" dedi. Söz konusu askeri yardımları 'para aklama amaçlı mekanizma' olarak niteleyen Kadirov, Batılı ve Ukraynalı bürokratların bu kaynakları 'yağmaladığını' vurguladı. Rusya'nın bugün Ukrayna topraklarında değil, kendisine bağlanan bölgelerde Ukraynalı ve NATO'lu aşırı milliyetçilerin satanist eylemlerine karşı mücadele yürüttüğünü de belirten Kadirov, bu nedenle müzakere yapmak yerine Kiev'in merkezindeki satanist sığınağını, bu aşağılık ideolojinin ana savunucusu olan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i vurmaları gerektiğinin altını çizdi.

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