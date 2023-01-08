Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230108/kadirov-endiseye-gerek-yok-batinin-askeri-yardimlarinin-sadece-yuzde-15i-ukraynaya-gidiyor---1065514291.html
Kadirov: Endişeye gerek yok, Batı'nın askeri yardımlarının sadece yüzde 15'i Ukrayna'ya gidiyor
Kadirov: Endişeye gerek yok, Batı'nın askeri yardımlarının sadece yüzde 15'i Ukrayna'ya gidiyor
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, ABD ve Batılı ülkelerin askeri yardımlarının sadece 15'inin Ukrayna'ya ulaştığını... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T13:00+0300
2023-01-08T13:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
nato
ramzan kadirov
askeri yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065514876_0:0:2825:1589_1920x0_80_0_0_98eb2c2dbe999aa813b4ee0ea2889504.jpg
Telegram hesabından bir paylaşım yapan Kadirov, son dönemde ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tahsis etmeyi planladığı dolarların ve askeri teçhizatın gündemde yer tuttuğuna dikkat çekti. Batı'nın duyurduğu bu yardımların sadece yüzde 15'inin Ukrayna'ya ulaştığını kaydeden Kadirov, "Endişelenecek ve rahatsızlık duyulacak bir şey yok" dedi. Söz konusu askeri yardımları 'para aklama amaçlı mekanizma' olarak niteleyen Kadirov, Batılı ve Ukraynalı bürokratların bu kaynakları 'yağmaladığını' vurguladı. Rusya'nın bugün Ukrayna topraklarında değil, kendisine bağlanan bölgelerde Ukraynalı ve NATO'lu aşırı milliyetçilerin satanist eylemlerine karşı mücadele yürüttüğünü de belirten Kadirov, bu nedenle müzakere yapmak yerine Kiev'in merkezindeki satanist sığınağını, bu aşağılık ideolojinin ana savunucusu olan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i vurmaları gerektiğinin altını çizdi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065514876_38:0:2549:1883_1920x0_80_0_0_007a6e07538bf752831f1995b2a5e9e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, nato, ramzan kadirov, askeri yardım
rusya, ukrayna, nato, ramzan kadirov, askeri yardım

Kadirov: Endişeye gerek yok, Batı'nın askeri yardımlarının sadece yüzde 15'i Ukrayna'ya gidiyor

13:00 08.01.2023 (güncellendi: 13:01 08.01.2023)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, ABD ve Batılı ülkelerin askeri yardımlarının sadece 15'inin Ukrayna'ya ulaştığını, geri kalan kısmının bürokratlar tarafından 'yağmalandığını' belirterek endişeye mahal olmadığının altını çizdi.
Telegram hesabından bir paylaşım yapan Kadirov, son dönemde ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tahsis etmeyi planladığı dolarların ve askeri teçhizatın gündemde yer tuttuğuna dikkat çekti.
Batı'nın duyurduğu bu yardımların sadece yüzde 15'inin Ukrayna'ya ulaştığını kaydeden Kadirov, "Endişelenecek ve rahatsızlık duyulacak bir şey yok" dedi. Söz konusu askeri yardımları 'para aklama amaçlı mekanizma' olarak niteleyen Kadirov, Batılı ve Ukraynalı bürokratların bu kaynakları 'yağmaladığını' vurguladı.
Rusya'nın bugün Ukrayna topraklarında değil, kendisine bağlanan bölgelerde Ukraynalı ve NATO'lu aşırı milliyetçilerin satanist eylemlerine karşı mücadele yürüttüğünü de belirten Kadirov, bu nedenle müzakere yapmak yerine Kiev'in merkezindeki satanist sığınağını, bu aşağılık ideolojinin ana savunucusu olan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i vurmaları gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала