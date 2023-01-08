İYİ Parti lideri Akşener: 28 Şubat döneminde haksızlığa uğrayanlar bugünün zorbaları oldular

2017'de o ağır şartlarda birbirimizle dayanışarak o mücadele büyükşehirlerin hepsi 2017 referandumunun hayır çıkmasına sebep oldu. 2017'de o ağır şartlarda birbirimizle dayanışarak o mücadele büyükşehirlerin hepsi 2017 referandumunun hayır çıkmasına sebep oldu.

Kütahya'dan Tokat'a, Kocaeli'ne, aklınıza gelen her yerde saldırıya uğradık. Ağlayarak bunları paylaşmadık, direndik, yolculuğumuza devam ettik. Kütahya'dan Tokat'a, Kocaeli'ne, aklınıza gelen her yerde saldırıya uğradık. Ağlayarak bunları paylaşmadık, direndik, yolculuğumuza devam ettik.

İYİ Parti'yi kuran sizlerin iradesi öncelikle direnme iradesidir. Bu salonda o kadar çok insan var ki eskiden tanıdığım... İYİ Parti'yi kuran sizlerin iradesi öncelikle direnme iradesidir. Bu salonda o kadar çok insan var ki eskiden tanıdığım...

Gençlere sesleniyorum: Bize büyüklerimiz neler anlattı biliyor musunuz, onun için direndik, başımızı eğdiremediler, başımızı kestiler ama eğdiremediler. Bize diz çöktüremediler... Gençlere sesleniyorum: Bize büyüklerimiz neler anlattı biliyor musunuz, onun için direndik, başımızı eğdiremediler, başımızı kestiler ama eğdiremediler. Bize diz çöktüremediler...

Aytmotov'un ‘Gün olur asra bedel’ kitabı vardır. 2010 onu hatırlatır bana. Biz o kutlu mücadelenin bugünkü temsilcilerisiyiz. Biz milletini çok sevenlerdeniz. Aytmotov'un ‘Gün olur asra bedel’ kitabı vardır. 2010 onu hatırlatır bana. Biz o kutlu mücadelenin bugünkü temsilcilerisiyiz. Biz milletini çok sevenlerdeniz.

Bu gençlerin geleceği, milletin refahı için her türlü fedakârlığı yapmayı bilenlerdeniz. Bu gençlerin geleceği, milletin refahı için her türlü fedakârlığı yapmayı bilenlerdeniz.

Onun için 31 Mart teklifi bizden gitmedir. CHP'ye birlikte seçime girelim demek bizim aklımızdır. O tekliftir ki İstanbul ve Ankara'nın Millet İttifakı, muhalif kesim tarafından demokrasiyle sandıkta alınmasını sağlamıştır. Onun için 31 Mart teklifi bizden gitmedir. CHP'ye birlikte seçime girelim demek bizim aklımızdır. O tekliftir ki İstanbul ve Ankara'nın Millet İttifakı, muhalif kesim tarafından demokrasiyle sandıkta alınmasını sağlamıştır.