https://sputniknews.com.tr/20230108/isvicreden-iranda-gosterilerle-ilgili-2-kisinin-daha-idamina-kinama-1065504339.html
İsviçre'den İran'da gösterilerle ilgili 2 kişinin daha idamına kınama
İsviçre'den İran'da gösterilerle ilgili 2 kişinin daha idamına kınama
İsviçre, İran'daki gösteriler sırasında Kerec kentinde "bir güvenlik görevlisinin öldürülmesi" suçlamasıyla idama mahkum edilen Muhammed Mehdi Keremi ve Seyid... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T03:40+0300
2023-01-08T03:40+0300
2023-01-08T03:40+0300
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İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Livia Leu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Mehdi Keremi ve Seyid Muhammed Hüseyni'nin İran'daki protestolarla bağlantısı gerekçesiyle idam edilmesini şiddetle kınıyor" ifadesini kullandı.Her yerde ve koşulda idam cezasına karşı olduklarını kaydeden Leu, İran'ın ülkedeki gösterilere şiddetle karşılık vermesini kınadı ve insan haklarına saygı konusundaki duruşlarını yineledi. İran'daki gösteriler ve idam cezalarıTahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım 2022'deki konuşmasında, ülkede devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 28 Aralık 2022'de yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 469 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 70 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden gösterilerle bağlantılı şu ana kadar 10'dan fazla kişi idama mahkum edildi, bunlardan 4'ünün cezası infaz edildi. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozuldu.İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/abdden-iranin-iha-ve-fuze-uretim-faaliyetlerinde-rol-alan-7-yoneticisine-yaptirim-1065471123.html
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isviçre, iran, idam, gösteri
isviçre, iran, idam, gösteri
İsviçre'den İran'da gösterilerle ilgili 2 kişinin daha idamına kınama
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İsviçre, İran'daki gösteriler sırasında Kerec kentinde "bir güvenlik görevlisinin öldürülmesi" suçlamasıyla idama mahkum edilen Muhammed Mehdi Keremi ve Seyid Muhammed Hüseyni'nin cezasının infaz edilmesine tepki gösterdi.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Livia Leu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Mehdi Keremi ve Seyid Muhammed Hüseyni'nin İran'daki protestolarla bağlantısı gerekçesiyle idam edilmesini şiddetle kınıyor" ifadesini kullandı.
Her yerde ve koşulda idam cezasına karşı olduklarını kaydeden Leu, İran'ın ülkedeki gösterilere şiddetle karşılık vermesini kınadı ve insan haklarına saygı konusundaki duruşlarını yineledi.
İran'daki gösteriler ve idam cezaları
Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım 2022'deki konuşmasında, ülkede devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 28 Aralık 2022'de yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 469 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.
İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 70 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden gösterilerle bağlantılı şu ana kadar 10'dan fazla kişi idama mahkum edildi, bunlardan 4'ünün cezası infaz edildi. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozuldu.
İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.