https://sputniknews.com.tr/20230108/isvec-basbakanindan-soylem-degisikligi-turkiyenin-tum-taleplerini-karsilayamayiz-1065521805.html

İsveç Başbakanı'ndan söylem değişikliği: Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız

İsveç Başbakanı'ndan söylem değişikliği: Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız

Başbakan Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in kabul edemeyeceği taleplerde bulunduğunu söyledi. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T16:38+0300

2023-01-08T16:38+0300

2023-01-08T16:38+0300

ukrayna krizi

ulf kristersson

isveç

nato

türkiye

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Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Finlandiya ile birlikte askeri tarafsızlık politikasını çöpe atıp NATO'ye katılım sürecine girişen İsveç'te Ekim 2022'de başbakanlık koltuğuna oturduğunda Türkiye'nin üyeliğe vetosunu kaldırmak için her şeyi yapacağını söyleyen Ulf Kristersson, söylem değiştirdi. İsveç'in Ankara'nın taleplerini karşılamaya yönelik terörle mücadeleye ilişkin yeni anayasa değişikliğinin 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi sonrası konuşan sağcı Başbakan Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in kabul edemeyeceği taleplerde bulunduğunu söyledi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı bir güvenlik konferansında konuşan Kristersson, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı teyit etti, ama aynı zamanda bizim yapamayacağımız veya vermek istemediğimiz şeyleri istediğini de söylüyor" dedi.

isveç

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ulf kristersson, isveç, nato, türkiye