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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230108/isvec-basbakanindan-soylem-degisikligi-turkiyenin-tum-taleplerini-karsilayamayiz-1065521805.html
İsveç Başbakanı'ndan söylem değişikliği: Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız
İsveç Başbakanı'ndan söylem değişikliği: Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız
Başbakan Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in kabul edemeyeceği taleplerde bulunduğunu söyledi. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T16:38+0300
2023-01-08T16:38+0300
ukrayna krizi
ulf kristersson
isveç
nato
türkiye
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Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Finlandiya ile birlikte askeri tarafsızlık politikasını çöpe atıp NATO'ye katılım sürecine girişen İsveç'te Ekim 2022'de başbakanlık koltuğuna oturduğunda Türkiye'nin üyeliğe vetosunu kaldırmak için her şeyi yapacağını söyleyen Ulf Kristersson, söylem değiştirdi. İsveç'in Ankara'nın taleplerini karşılamaya yönelik terörle mücadeleye ilişkin yeni anayasa değişikliğinin 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi sonrası konuşan sağcı Başbakan Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in kabul edemeyeceği taleplerde bulunduğunu söyledi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı bir güvenlik konferansında konuşan Kristersson, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı teyit etti, ama aynı zamanda bizim yapamayacağımız veya vermek istemediğimiz şeyleri istediğini de söylüyor" dedi.
isveç
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ulf kristersson, isveç, nato, türkiye
ulf kristersson, isveç, nato, türkiye

İsveç Başbakanı'ndan söylem değişikliği: Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız

16:38 08.01.2023
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© İHA
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Başbakan Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in kabul edemeyeceği taleplerde bulunduğunu söyledi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Finlandiya ile birlikte askeri tarafsızlık politikasını çöpe atıp NATO'ye katılım sürecine girişen İsveç'te Ekim 2022'de başbakanlık koltuğuna oturduğunda Türkiye'nin üyeliğe vetosunu kaldırmak için her şeyi yapacağını söyleyen Ulf Kristersson, söylem değiştirdi.
İsveç'in Ankara'nın taleplerini karşılamaya yönelik terörle mücadeleye ilişkin yeni anayasa değişikliğinin 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi sonrası konuşan sağcı Başbakan Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in kabul edemeyeceği taleplerde bulunduğunu söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı bir güvenlik konferansında konuşan Kristersson, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı teyit etti, ama aynı zamanda bizim yapamayacağımız veya vermek istemediğimiz şeyleri istediğini de söylüyor" dedi.
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