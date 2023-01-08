https://sputniknews.com.tr/20230108/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1065505850.html

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T05:26+0300

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türkiye

istanbul boğazı

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı görüldü.

türkiye

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istanbul boğazı