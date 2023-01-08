https://sputniknews.com.tr/20230108/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1065505850.html
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T05:26+0300
2023-01-08T05:26+0300
2023-01-08T05:27+0300
türkiye
istanbul boğazı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı görüldü.
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istanbul boğazı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
05:26 08.01.2023 (güncellendi: 05:27 08.01.2023) Abone ol
İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı görüldü.